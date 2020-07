Prosegue l’attività di service preannunciata dal nuovo Presidente del Lions Club Caselle Torinese Airport dottor Stefano Di Natale. Dopo il servizio psicologico dello scorso mese, ad agosto un nuovo appuntamento per le visite e cure gratuite odontoiatriche presso lo studio medico-dentistico San Grato di Caselle: cure rivolte in particolare a persone bisognose a seguito della emergenza Covid19. L’allegata locandina fornisce le indicazioni per ricevere gratuitamente una visita di controllo ed eventuali cure urgenti.

Mauro Giordano