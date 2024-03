Cittadinanza onoraria a Giovanni Verderone

Giuan d’l Castlass, o, per l’anagrafe, Giovanni Verderone. Imprenditore agricolo, Presidente Onorario a vita dell’A.P.A. Associazione Provinciale Allevatori , Presidente effettivo della stessa associazione per quindici anni, Presidente della Casa di riposo Baulino fino alla nascita del Nuovo Baulino, Casellese dell’Anno 2001 (primo ad essere insignito del prestigioso riconoscimento). Poi, suo malgrado … emigrato a Mappano, senza essersi mai mosso dalla sua tenuta del Castellazzo. Ora Giovanni Verderone torna ad essere casellese docg, grazie alla cittadinanza onoraria che gli verrà conferita domenica mattina 17 marzo, ore 10,30, nel Salone della Casa delle Associazioni in via Madre Teresa di Calcutta 55.