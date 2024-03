AIDO: costituito il Gruppo Intercomunale

Sabato 24 febbraio 2024, presso la Casa Marchini Ramello di San Maurizio C.se, si è tenuta l’assemblea elettiva dei gruppi AIDO di San Maurizio, Borgaro, Caselle, Nole, Varisella e Vallo, che ha sancito la nascita del gruppo intercomunale tra i gruppi partecipanti, dando vita ad una associazione di quasi 1000 iscritti. All’incontro erano presenti anche Valter Mione, Presidente Regionale AIDO Piemonte, e Claudia Contenti, Presidente Provinciale AIDO Torino. Il Direttivo del nuovo Gruppo Intercomunale è composto dal presidente Calogero Franchina, dal vicepresidente Francesco Lazzarino, dal vicepresidente vicario Paolo Noveri, segretaria Silvia Bessone, amministratrice Elena Finco, consiglieri Marina Aires, Piera Aseglio Gianinet, Raffaele Desiderio e Rosaria Ala. A questi si aggiungono tre consiglieri supplenti: Maria Luisa Putero, Francesca Barroero e Sergio Peiretti.

Attualmente in Italia sono circa 4000 le persone in lista di attesa per un trapianto. L’obiettivo dell’AIDO è di far aumentare l’iscrizione nel Registro delle Donazioni di Organi, Tessuti e Cellule, anche facendo diminuire le opposizioni alla donazione di organi tramite l’informazione alla cittadinanza. Infatti, attualmente, al momento del rinnovo della Carta d’Identità, il 30% di chi si esprime nega il consenso.