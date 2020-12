La Biblioteca Civica Jella Lepman, chiusa dal 3 novembre nel rispetto delle norme restrittive del Governo per il contenimento della crisi epidemiologica, si mette al servizio della cittadinanza e offre ai cittadini una serie di attività per incentivare la diffusione del libro e della lettura.

– Consegna libri a domicilio

Consegna del pacco libri a domicilio, in sicurezza, con prenotazione tramite telefono o e-mail, dopo aver visitato il sito www.ivrea.erasmo.it e consultato il catalogo on-line. Si ricorda a chi è già iscritto alla Biblioteca che, oltre alla modalità telefonica e via e-mail, è possibile prenotare i libri anche direttamente dal catalogo attraverso il pulsante “Prenota”.

Il servizio di prestito con consegna a domicilio è rivolto prioritariamente alla terza età e alle famiglie con bambini ed è riservato ai residenti nel Comune di Caselle. Le consegne verranno effettuate il martedì, mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 a cura del personale dei Servizi Giovani che si sposterà in bicicletta: una scelta per far circolare la cultura nel rispetto dell’ambiente.

Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale, nessun operatore è autorizzato a entrare nelle case: i libri verranno lasciati sulla soglia, gli operatori suoneranno il citofono e, a debita distanza, attenderanno il ritiro del pacco.

Si potranno prenotare fino a 5 libri per gli adulti e fino a 10 libri per i bambini. Per la restituzione dei volumi, come di consueto, è necessario utilizzare il box restitutore che si trova fuori dal portone della Biblioteca, sotto il portico.

– Supporto all’utilizzo della piattaforma MediaLibraryOnline (MLOL)

Un servizio di prestito digitale che mette a disposizione migliaia di risorse documentarie: e-book, audiolibri, periodici, quotidiani e magazine digitali, file musicali MP3, musica in streaming da scaricare sui propri dispositivi (pc, tablet, smartphone, e-reader).

Per accedere a questo servizio è necessario essere iscritti a una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ivrea, come quella di Caselle T.se, e utilizzare le credenziali di accesso già in possesso per l’utilizzo del catalogo on-line. Se non siete ancora iscritti alla Biblioteca, è sufficiente telefonare o scrivere per comunicare i propri dati anagrafici.

– Prestito di soglia

In base a quanto disposto dalla Prefettura di Torino interpellata dalle Biblioteche Civiche Torinesi, è possibile effettuare anche il cosiddetto prestito “sulla soglia”.

Pertanto, esclusivamente su appuntamento, si potranno ritirare i libri prenotati davanti al portone della Biblioteca.

Per la prenotazione, telefonare o scrivere comunicando i titoli o gli argomenti dei libri desiderati dopo aver visitato il sito www.ivrea.erasmo.it e consultato il catalogo on-line. Chi è già iscritto alla Biblioteca, oltre a telefonare o scrivere via e-mail, può prenotare i libri direttamente dal catalogo utilizzando il pulsante “Prenota”.

– Apertura al pubblico in forma telematica con comunicazione tramite e-mail, telefono e social. Per ogni informazione, consiglio o supporto gli operatori della Biblioteca sono a vostra disposizione nei seguenti orari:

Lunedì:10.00/13.00

Martedì: 10.00/13.00 e 14.00/18.00

Mercoledì:10.00/13.00 e 14.00/18.00

Giovedì: 10.00/13.00 e 14.00/18.00

Venerdì: 10.00/13.00

Contatti:

Telefono:0119964281

E-mail:biblioteca@comune.caselle-torinese.to.it

Facebook: Biblioteca Caselle T.se

Vuoi saperne di più? Guarda i video realizzati dal personale della Biblioteca

video presentazione servizi biblioteca

video tutorial utilizzo piattaforma mlol medialibraryonline

Per quanto riguarda l’Informagiovani ecco le novità:

Informagiovani

· Sportello on-line/telematico nei consueti orari con consulenza mediante telefono, mail, web e social per tutte le mansioni di orientamento alla scelta (lavoro, formazione, concorsi…), supporto redazione cv… Orari: Lunedì: 14.00/18.00 – Martedì: 10.00/13.00 – Mercoledì: 10.00/13.00 – Giovedì: 10.00/13.00 e 14.00/18.00

·Backoffice con ricerca delle informazioni e predisposizione di appositi materiali da diffondere attraverso i canali web (es. rassegna offerte lavoro).

·Aggiornamento social e comunicazione web

·Redazione di contenuti di comunicazione dal punto di vista grafico (locandine), web (sito e social) o multimediale (video).

ÞProduzione di una rassegna delle offerte di lavoro da pubblicare sul sito (tale opportunità sostituisce la vetrina dato l’impossibilità per gli utenti di muoversi e consultarla) da pubblicare su social ed eventualmente sito.

ÞConsulenza e realizzazione di specifici materiali di comunicazione (es. video) rivolte alla cittadinanza volte a promuovere un’informazione semplice e chiara sui temi di interesse del target individuato.

·Cag on-line, 12 ore Orari: Martedì: 14.00/18.00 – Giovedì: 14.00/18.00 – Venerdì: 14.00/18.00

Appuntamento ogni martedì, giovedì, venerdì

Dalle 14.00 alle 16.00: supporto scolastico.

Dalle 16.00 alle 18.00: caglab, incontriamoci sul web

Þ supporto allo studio: un servizio virtuale dedicato al supporto e sostegno allo studio per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie di caselle t.se, all’esecuzione delle consegne scolastiche e all’apprendimento delle metodologie di studio efficaci, a cura delle educatrici del cag. Sessione di 1 ora tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Skype o Zoom. Massimo 4 ragazzi partecipanti al giorno.

Þ caglab, incontriamoci sul web: uno spazio virtuale messo a disposizione per facilitare la libera comunicazione (ascolto, incontro, riflessione, comprensione) e l’aggregazione. In collegamento con le educatrici con un ricco programma di laboratori, attività creative e “chiacchiere” in libertà!

Biblioteca Civica “Jella Lepman”

Via Torino, 5 – Palazzo Mosca

10072 – Caselle Torinese

Telefono 011/9964281

Orari apertura:

lunedì:dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

martedì:dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

mercoledì:dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

giovedì:dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

venerdì:dalle 10.00 alle 13.00