Ariella 21 anni, è il primo preziosissimo acquisto della “campagna di reclutamento” avviata da Croce Verde Torino.

Nonostante la sua giovanissima età, ha già alle spalle un bel curriculum. Dopo il liceo scientifico a Ciriè, effettua il tirocinio scuola-lavoro presso il Pronto Soccorso e poi in Chirurgia all’Ospedale ciriacese, ma da sempre Ariella è nel mondo del volontariato sociale.

“Due anni in Egitto nell’animazione turistica, iscritta a Pscicologia, – racconta Ariella – ora mi occupo seriamente di diventare milite nella Croce Verde Torino.”

Assegnata alla Sezione di Borgaro-Caselle nella sesta squadra, allo stato attuale Ariella risulta una “aggregata osservatrice”, dovendo compiersi per lei tutti i passaggi per divenire “Soccorritore 118 Regione Piemonte”.

Infatti la strada per arrivare ai gradi di “militessa” è ancora lunga, ma vedendo la sua vivacità, siamo certi che per Ariella sarà un piacere e un divertimento.

Il suo sogno: approdare un giorno a “ Medici senza frontiere”.

Il più caldo dei benvenuti, un grande applauso, ed il miglior in bocca al lupo per tutto il suo futuro.

Che Ariella sia solo la prima di una lunga lista di nuovi volontari a rimpolpare le fila della bisognosa nostra Sezione di Borgaro-Caselle.