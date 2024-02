Il servizio civile presso la Croce Verde Torino

Una grande opportunità viene offerta dall’ANPAS-Piemonte a 75 ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e 28 anni del nostro territorio. Si tratta del Servizio civile universale in ambito sociale. Ricordiamo che l’ANPAS è l’associazione delle pubbliche assistenze, a cui partecipa anche la Croce Verde Torino, presente con due sezioni sul nostro territorio: Borgaro-Caselle e Ciriè. I giovani aderenti verranno avviati verso servizi di accompagnamento su pulmini o ambulanze di persone bisognose di cure.

I volontari e le volontarie del servizio civile svolgeranno specifico corso, incentrato su tecniche di trasporto socio-assistenziale, che consentirà loro di ricevere l’abilitazione al trasporto infermi riconosciuta dalla Regione Piemonte e spendibile ai fini di una eventuale futura esperienza professionale in campo sanitario.

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari, spetta un assegno mensile di 507,30 euro per un impegno settimanale di 25 ore.

Le relative domande dovranno essere presentate esclusivamente on line su piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: https://domandaonline.serviziocivile.it , entro le ore 14 del 15 febbraio p.v.

L’accesso alla piattaforma Domanda On Line per i cittadini dovrà avvenire esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per agevolare e orientare le ragazze e i ragazzi nella scelta dei progetti di servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web dedicato: http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/.