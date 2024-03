Bentornata Gardensia!

Con lo slogan “Scegli tra una gardenia e un’ortensia, oppure sceglile tutte e due”, sabato 9 e domenica 10 marzo, in occasione della Festa della donna, in tutte le principali piazze italiane è ritornata “Gardensia”.

Anche a Caselle si è ripetuta la benefica iniziativa curata dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla, a cui Croce Verde Torino ha aderito e i militi della Sezione di Borgaro-Caselle, si sono adoperati per organizzare, predisporre e offrire ai cittadini un grazioso vaso di gardenia oppure di ortensia. Un impegno che ha visto militesse e militi staccarsi dal servizio principale del soccorso per partecipare ad un altrettanto meritevole servizio, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Associazione di riferimento che utilizzerà questi fondi per la ricerca di questo male che colpisce nel mondo oltre due milioni di persone. I ricercatori e la scienza, seppur continuando gli studi, non hanno ancora trovato un valido rimedito. Da qui più che mai indispensabile incentivare la ricerca con raccolte fondi da privati cittadini.

Da una intuizione degli stessi militi, che prevedevano maltempo e freddo nei giorni di sabato e domenica, tutta l’organizzazione è stata spostata da piazza Boschiassi all’interno della galleria del Bennet, molto frequentata dai casellesi, e non, nei giorni festivi. Al termine delle due giornate la somma raccolta ha raggiunto i 630 euro.

Appuntamento al 2025 su Piazza Boschiassi oppure nuovamente all’interno del Bennet, Bennet al quale, avendo gratuitamente offerto la bella galleria commerciale, va un sentito ringraziamento.