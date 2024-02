La Croce Verde parla con i numeri

In preparazione del bilancio dell’Ente del 2023, possiamo anticipare la parte più importante della Croce Verde Torino, che ormai da 117 anni opera a Torino e da 49 a Borgaro con la propria Sezione di Borgaro-Caselle. Un tassello importantissimo e quasi insostituibile nel sistema sanitario di soccorso emergenziale strutturato nell’ambito del 118 Piemonte Soccorso.

Dunque la Croce Verde Torino in città e nelle sezioni dove presente, ha svolto nel 2023 circa 85.000 servizi complessivamente (il numero esatto è in fase di definizione e controllo), 54.000 sono i servizi effettuati in convenzione con il 118 Regione Piemonte, mentre i rimanenti 31.000 sono servizi secondari. Fra i servizi secondari, ovvero i trasferimenti da ospedale a ospedale o i cosiddetti servizi “normali”, (servizi di trasporto pazienti in regime privato), la sola convenzione con l’Ospedale Maria Vittoria e Amedeo di Savoia ha visto impegnato l’ente con circa 10.000 servizi. Tra i servizi in convenzione 118, 34.000 sono quelli effettuati da mezzi sanitari di base, mentre i mezzi sanitari avanzati (quelli con medico e/o infermiere a bordo) hanno effettuato circa 20.000 servizi. Tra le ambulanze che hanno effettuano il maggior numero di servizi, spiccano la postazione fissa dell’Ospedale Maria Vittoria, poi quella dell’Ospedale Martini, indi quella del Mauriziano, tutte con oltre 7.500 servizi effettuati. Tra i mezzi di soccorso avanzato le ambulanze del Maria Vittoria e del Martini, hanno al loro attivo oltre 4.000 servizi svolti.

Nella realtà locale della nostra zona i numeri della Sezione di Borgaro-Caselle, sempre nel 2023, hanno visto l’effettuazione di poco meno di 3.500 servizi svolti dai volontari, unitamente ai dipendenti che coprono le ore diurne dei giorni feriali. Vale la pena ricordare che la convenzione con il sistema regionale del 118 per la Sezione di Borgaro prevede la sola presenza dell’ambulanza di base, ovvero quella senza medico o infermiere a bordo. Questi numeri, se osservati con attenzione, rendono perfettamente l’idea della grande coordinazione di un ente, quale appunto Croce Verde Torino, nell’ambito del sistema sanitario nazionale presieduto dal 118 Regione Piemonte.

Non possiamo poi dimenticare di citare i servizi della prestigiosa squadra di montagna, altro tassello determinante sul soccorso piste, di cui parleremo nel prossimo numero.

In questo meraviglioso caleidoscopio, dove la corsa a portare cure mediche ed alleviare sofferenze è la parte più importante di queste magnifiche donne ed eccezionali uomini volontari, si è inserito un giovane nuovo milite aggregato alla Sezione di Borgaro-Caselle: Maicol D’Onofrio. È l’ultimo nato nel bellissimo contesto dei croceverdini, a lui, Maicol, un grande benvenuto e l’augurio che possa ricevere in gratificazioni e soddisfazioni molto più di quanto egli stesso offrirà così generosamente agli altri.

Per quanti desiderassero informazioni più approfondite telefonare tutti i giorni dopo le 20 al 011-4501741 oppure inviare mail a: borgarocaselle@croceverde.org