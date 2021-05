La sezione Anpi di Ciriè ha dato recentemente alle stampe il libro “Cercando Gino”, curato da Maria Luisa Giacometti, Sergio Bardino e Vilma Demitri.

Il libro è la conclusione di una ricerca con incontri e interviste agli ultimi partigiani di Ciriè e Nole, nonché ai figli del Comandante Partigiano Gennarino Brunero, comandante del Distaccamento partigiano di Case Gianinet di Corio, ucciso il 26 febbraio 1945 e al figlio di Bertetto Alesssandro, trucidato e ucciso il 26 giugno 1944.

L’Anpi di Ciriè e Nole e la Società Operaia di Ciriè hanno promosso e poi contribuito a parte delle spese di pubblicazione di questo libro, che ha un prezzo di copertina di € 15 e si trova nelle edicole della zona (anche a Caselle).

La pubblicazione non ha scopo di lucro, qualunque cifra ricavata verrà redistribuito alle sezioni Anpi per curare progetti, in particolare con le scuole, affinché la lotta di Liberazione e la Resistenza perdurino nel ricordo e vengano promossi tra i giovani i valori di libertà e democrazia.

Un ultimo particolare: Gennarino era un istruttore del CAI di Ciriè e portava i giovani di allora in montagna per evitar loro l’obbligo del sabato fascista. L’iscrizione al CAI permetteva ai giovani questa deroga.