Il ricordo di Piero Martin

Non è più con noi, se ne è andato un cuore granata, un casellese, un antifascista, un amico.

Piero Martin è morto ieri all’età di 89 anni.

Quando incontriamo un suo cugino del ramo della famiglia Boschiassi, ci dice: “E’ un uomo al quale avrei affidato il mio portafoglio”. E con queste parole potremmo anche concludere qui il ricordo di questo uomo, talmente sono significative, tuttavia le citazioni più belle per celebrare Piero le chiediamo in prestito all’autore del bellissimo libro “Cento Palpiti – un secolo di calcio a Caselle” di Davide Boggia. Boggia aveva appunto scritto “Piero, è un altro di quei giovani che la passione per la maglia rossonera e per il calcio ha legato in modo indissolubile alla squadra locale. Ecco perché il sedicenne originario di Caselle, ma residente a Torino, in questo 25 aprile 1950 cammina verso la stradale di Venaria, il luogo in cui sta per inaugurarsi l’impianto sportivo.”

E da quel lontano 1950, Piero ha sempre voluto legare il suo nome a Caselle, attraverso lo sport del calcio e attraverso l’impegno sociale del ricordo della Resistenza. Suo nonno era il dottor Modesto Boschiassi medico condotto di Caselle a cavallo fra fine ‘800 e ‘900. Piero era sempre stato ospite degli zii a Caselle in quanto Torino, in guerra, non era un posto sicuro, e proprio la guerra e la Resistenza lo vedono giovanissimo testimone della vile fucilazione dello zio avvocato Vincenzo Boschiassi a Traves.

Da questo episodio il suo ulteriore legame con Caselle e il grande impegno che ha sempre offerto all’ANPI, associazione di cui fu per molti anni presidente. Al termine della sua vita lavorativa, svolta con grande dedizione verso l’Azienda Tranviara Municipale di Torino, ora GTT, viene a vivere stabilmente a Caselle, dove lo ricordiamo simpaticamente a coltivare il suo orto alla Cascina “Gioia”: passione tramandata dalla famiglia e dagli insegnamenti dei bravissimi maestri ortolani del Bonafous di Salice d’Ulzio che Piero frequentava.

Gli amici, i tifosi, gli sportivi i casellesi, lo ricorderanno nell’ultima funzione sabato 18 novembre alle ore 10,15 al Tempio Crematorio del Mappano.

Il nostro giornale e la Pro Loco di Caselle partecipano, affettuosamente vicini, alla famiglia.