ANPI e 25 Aprile

Per la celebrazione del 25 aprile la sezione ANPI “Santina Gregoris” di Caselle e Mappano ha organizzato la manifestazione: “Vivi la Repubblica antifascista”.

Il ritrovo è in Piazza Europa per le 9:15, dove avverranno la posa della corona e l’alzabandiera. Alle 9.30 si celebrerà la S.Messa nella chiesa San Giovanni Evangelista. A seguire il corteo sfilerà verso il Parco della Libertà, dove interverranno i soci della sezione ANPI, il sindaco Giuseppe Marsaglia e a chiudere l’orazione ufficiale della segretaria generale della camera del lavoro e CGIL Torino Gabriella Semeraro. La mattinata si chiuderà presso il cippo di strada Leinì con il saluto dei due sindaci dei comuni limitrofi.

Nel pomeriggio avrà luogo una biciclettata, con partenza alle 14.30 dal parcheggio Bertetto-Tigotà in via Torino 7/9 a Caselle, per raggiungere il parco Europa di Mappano.

La Presidente Giusy Chieregatti e la sezione ANPI Santina Gregoris invitano i cittadini, le associazioni, e le attività commerciali a partecipare anche esponendo il tricolore.