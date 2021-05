Francesca Civitillo La danzatrice

Con ogni probabilità quando uscirà questo giornale la nostra regione sarà ancora classificata con il colore giallo. Speriamo di sì e che le riaperture anticipate non ci abbiano fatto retrocedere in colori con maggiori restrizioni. In ogni caso il nostro Circolo Fotografico non può ancora riaprire e le attività si svolgono come ormai consuetudine da molto tempo in streaming. Anche così comunque abbiamo potuto trascorrere delle piacevoli serate : da quelle in cui i docenti Fiaf ci hanno proposto argomenti inerenti il mondo della fotografia e il modo per sviluppare al meglio progetti e idee che spesso nascono nella nostra mente ma non sempre abbiamo le conoscenze per realizzarli, oppure quelle serate, come quella di lunedì 3 maggio, dedicate alla visione e conseguente analisi di foto presentate dai nostri soci in cui ognuno ha potuto argomentare le proprie critiche positive o negative ma sempre con l’intenzione di rapportarsi costruttivamente tra noi soci. Così come avviene da sempre durante gli incontri per il concorso interno Photomatch la cui 7° serata che si svolgerà lunedì 17 Maggio e che avrà come tema “Il mosso” che è una delle tecniche più usate dai fotografi anche se non sempre con risultati ottimali. Sarà quindi interessante visionare le immagini dei partecipanti alla gara per vedere come questo argomento è stato sviluppato. Lunedì 24 Maggio ospiteremo i fotografi dei gruppi “Il triangolo magico” e “Le fate ignoranti” che, presentati dal docente FIAF Dipartimento Audiovisivi Emio Lanini, ci introdurranno nelle loro creazioni di audiovisivi. E finalmente avremo poi un lunedì dedicato al divertimento più che alla fotografia: lunedì 31 Maggio, infatti, avrà come tema “Giochiamo con i proverbi”. I partecipanti dovranno rappresentare con delle loro foto, da una ad un massimo di cinque, un proverbio da loro stessi scelto e tutti gli altri dovranno indovinare di che proverbio si tratta. Molti mesi fa, quando questa serata si è svolta in presenza ci siamo tutti molto divertiti anche se allora il proverbio era sorteggiato a caso e quindi di più difficile realizzazione, ma crediamo che anche con questo metodo il risultato sarà esilarante. Ingresso della riunione sulla piattaforma https://meet.jit.si/circolofotograficocasellese programmata alle ore 21 come tutte le altre serate.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.circolofotograficocasellese.it.