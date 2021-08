In un momento di relax, con una granita ghiacciata sul tavolino del bar, un caro amico, che prima di me aveva offerto molto alla società civile attraverso un servizio di volontariato nel campo sanitario, mi raccontava molti aneddoti vissuti e sopratutto mi ricordava quante regole si era dato, imparandole lui stesso da esperienza e da uomini di alto profilo. Affascinato, non ho potuto che prendere un taccuino e annotare.

Ve ne propongo solo alcune, perché ho visto fra queste regole lo storico comportamento dei militi della Croce Verde Torino.

Quei militi che sono fra noi tutti i giorni, mescolati fra la gente comune.

Volutamente non entro nel merito, ogni frase si commenta da sé.

Se avete ancora voglia di leggere proseguite, non ve ne pentirete.

Serve a tutti anche ai non addetti ai lavori.

– Quando cucite una nuova mostrina sulla vostra divisa, non siete esperti, significa solo che il vostro ente vi ha autorizzato ad imparare il vostro lavoro.

– Noi non salviamo vite, semmai posticipiamo la morte.

– Anche il trasferimento di routine più normale è un’opportunità di apprendimento.

– Sei la persona che ha la possibilità di migliorare il peggior giorno della vita di qualcuno, non sprecarla.

– Il paziente non è il problema, il paziente “ha” il problema.

– Non fidarti mai di una singola misurazione di parametri vitali. Non conta nulla, soprattutto se misurata da una macchina. Ricordati che la tendenza conta, non il valore istantaneo.

– Hai presente quel novellino fastidioso? Ricordati che sei stato come lui.

-La stupidità è ovunque. Abituatici.

– Non ignorare mai i tuoi sintomi di stress.

– Guarda il paziente, non la macchina che misura i parametri.

– Un diploma, una laurea e un attestato sono una misura della tua persistenza, non della tua intelligenza.

-“Le ho viste tutte” può essere detto solo a una festa di pensionamento. E neanche lì è vero.

Dal 1907 per i militi Croce Verde Torino questo è il decalogo, anche se non è mai stato scritto su tavole di pietra, anche se non sono mai stati fatti proclami: loro lo hanno nel cuore e nella mente. Ci sono tutti i giorni, tutte le notti, partendo da quando squilla il telefono: “Croce Verde Torino, buongiorno!” Pronti a partire per una nuova missione, perché il paziente non è il problema, lui “ha” il problema.

Intanto la mia granita è finita, gli appunti anche: tonificato da entrambe le cose, propongo a chi volesse approfondire e chiedere informazioni: Croce Verde Torino Sezione di Borgaro-Caselle telefono 011.4501741

E-mail: borgarocaselle@croceverde.org