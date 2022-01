“Epifania, tutte le feste porta via”, con questo detto, e proprio prima che si concludesse la giornata festiva del 6 gennaio, i volontari della nostra sezione di Borgaro-Caselle volevano dedicare pochi minuti al taglio del nastro della nuova ambulanza giunta in dotazione dalla Sede di Torino.

Anche noi eravamo stati invitati per le 15, ma…..ci è arrivata questa comunicazione: ”Dobbiamo rinviare tutto, oggi la 285 (il codice della nuova ambulanza, ndr) non si ferma un attimo”.

I volontari della squadra del turno festivo hanno appena fatto in tempo a salutare il vecchio mezzo con il classico colpo di sirena e vederlo uscire per l’ultima volta dal cortile di Cascina Nuova, non senza una grande nostalgia: nei loro ricordi, e solo nei loro indelebili ricordi, restano impresse le ore di servizio trascorse vicino ed a fianco dei pazienti.

Ma il tempo è stato inesorabile, perché la nuova ambulanza con barella particolare (sulla cui funzionalità è stato necessario un corso di preparazione all’uso) è partito quasi subito: dalla Centrale del 118 veniva ancora una volta richiesto un servizio “sospetto Covid” con attivazione delle procedure di sicurezza anti-contagio.

La vita continua per tutti, e i nostri volontari, rocce indistruttibili, che non si risparmiano, anche adesso, soprattutto adesso, continuano il loro servizio con la nuova fiammante 285. La piccola cerimonia inaugurale e il taglio del nastro non ci saranno più, proprio così: Epifania tutte le feste porta via.

Ma loro ci sono: grazie meravigliose donne e meravigliosi uomini, militi della Croce Verde Torino.