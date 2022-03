“Da tutta Italia a Roma, per dare un segnale di unità e gettare le basi per un Sistema Emergenza più efficiente ed omogeneo”… “Saranno numerosi e arriveranno da tutta Italia, una volta tanto a Roma non per protestare, ma per informare. Tutto ciò per ricordare il trentesimo anniversario del Sistema di Emergenza Territoriale: medici, infermieri, tecnici, autisti soccorritori e volontari delle grandi associazioni del soccorso – Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Misericordie d’Italia e Croce Rossa Italiana” : questi alcuni dei titoli di alcuni giornali dei giorni scorsi, per dare notizia di questo grande avvenimento nella Roma capitolina.

A rappresentare la Croce Verde Torino, parte considerevole dell’Anpas, anche un gruppo dei nostri meravigliosi militi della Sezione di Borgaro-Caselle: Micaela Brunero, Cecilia Bellezza Prinsi, Filiberto Paganini e Roberto Calvo, oltre a due dipendenti della sede torinese.

All’appuntamento, accanto a Castel Sant’Angelo, ha preso il via la sfilata lungo tutta Via della Conciliazione, dove alle 12 al suono commovente e toccante delle sirene di tutti i mezzi, donne e uomini – questi nostri volontari a tutto tondo – hanno ricevuto il saluto e la benedizione di Papa Francesco.

E proprio in tema di Emergenza Sanitaria la sezione di Borgaro-Caselle ha in programma a breve, per il suo 45esimo di fondazione, una tavola rotonda incentrata sul tema del soccorso di emergenza per portare a conoscenza dei cittadini il miglior utilizzo del sistema di soccorso 112.