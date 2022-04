Esponenti di primo piano della gestione delle emergenze animeranno una tavola rotonda imperniata sull’emergenza territoriale.

Questo il tema dell’iniziativa-fra le tante-in tema dei festeggiamenti per il 45esimo di fondazione della locale Sezione dio Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino.

Un programma ambizioso e di alto profilo, sia per il tema trattato, sia per i relatori, fra cui spiccano i vertici apicali di tutto il sistema di emergenza territoriale 112-115- e 118, oltre alla presenza delle forze dell’ordine sempre interessate nei casi trattati, e del dr. Stefano Dinatale, quale medico di famiglia.

L’iniziativa si terrà venerdì 29 aprile prossimo alle ore 21 presso il Teatro-Cinema Italia di Borgaro Via Italia,45-Cascina Nuova.

Dalla locandina pubblicitaria è ricavabile il QRCode attraverso il quale ogni utente interessato potrà iscriversi per partecipare in modo totalmente gratuito.

Ove inquadrando il QRCode questo non dovesse essere reattivo, alleghiamo qui in fondo all’articolo il link sul quale collegarsi per l’iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdygTuiWHDL9Nw60Wkukgt7R-VjyaZ66j_ks_kvJyLdsLboSA/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0

È questa una opportunità per apprendere come opera quotidianamente il sistema di emergenza, comprendere come il singolo cittadino può contribuire nel rendere efficace la risposta del soccorso e quali sono le tecnologie a supporto.