“Una colomba per la pace”, una bella iniziativa quella attivata dalla Sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino sabato 9 aprile scorso, all’interno dell’area mercatale borgarese.

“Rimanere indifferenti agli effetti del conflitto bellico in Ucraina è impossibile”, recitava la locandina pubblicitaria dell’iniziativa, curata dalle Dame Patronesse della Croce Verde Torino, in collaborazione con l’ANPAS-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e rivolta a sviluppare progetti concreti di aiuto verso la popolazione colpita dall’emergenza umanitaria in Ucraina.

Durante tutta la mattinata un gran numero di militi in divisa della nostra Sezione e le Dame Patronesse hanno presieduto il “verde banco” dove colombe pasquali e confezioni di ovetti erano in libera vendita.

La raccolta, finalizzata appunto ad un aiuto concreto verso la popolazione ucraina, è stata più che sentita vista la partecipazione dei cittadini, non solo borgaresi, che affollavano il ricco mercato del sabato mattina.