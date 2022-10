Trascorsi ormai circa quattro mesi dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale dobbiamo prendere atto che non molto di nuovo si sta muovendo in città: notiamo una certa lentezza della Giunta nelle comunicazioni, nel coinvolgimento dei Consiglieri e nelle azioni concrete. Il più delle volte dobbiamo apprendere dagli organi di stampa i contenuti delle scelte dell’Amministrazione, le risposte alle interrogazioni sono spesso scarne e incomplete, le Commissioni Consiliari (unica eccezione quella “Bilancio”) non sono ancora mai state convocate e non possono lavorare. La recente organizzazione della Festa Patronale ha denotato, nonostante l’impegno profuso dalle associazioni, una forma di stanchezza: in particolare era palese lo scarso coinvolgimento delle varie realtà e delle diverse zone della città. Gli unici progetti o eventi che stanno andando avanti (in alcuni casi cambiandone semplicemente denominazione per dare una parvenza di “novità”) sono quelli avviati dalla precedente Amministrazione: l’avvio dell’iter per i lavori di trasformazione dell’ex “Baulino”; i lavori di messa in sicurezza della Stura; la variante al metanodotto di via alle Fabbriche; l’intervento di efficientamento energetico del Quartiere CIT; i percorsi di cammino con l’ASLTO4; il progetto del “Passaporto culturale”… Insomma, siamo ancora nell’ ”onda lunga” della passata Amministrazione: attendiamo sviluppi per poter fornire valutazioni puntuali delle quali vi daremo conto. Nella seduta del Consiglio Comunale svoltasi giovedì 29 Settembre u.s. il nostro Gruppo ha presentato alcune interrogazioni delle quali indichiamo in sintesi i contenuti: l’invito alla convocazione delle Commissioni Consiliari in modo che i temi che riguardano la città possano essere affrontati insieme; la mancata risposta alla richiesta di spazi per i Gruppi Consiliari come previsto dall’apposito regolamento; le modalità di coinvolgimento degli assegnatari degli alloggi CIT in occasione dei citati lavori in corso; la situazione e le tempistiche di attivazione dei progetti utili per la collettività per i percettori del reddito di cittadinanza; l’istanza di spiegazione circa il conferimento ai consiglieri di maggioranza di deleghe in “contrasto” con quelle assegnate agli Assessori; l’impegno a prendere posizione in merito al disegno di legge regionale “Allontanamento zero” che coinvolge la sicurezza dei minori. Su quest’ultimo punto si è trovato l’accordo con la maggioranza nell’approvare all’unanimità un Ordine del Giorno. Nella stessa seduta del Consiglio si è anche discusso del documento unico di programmazione (necessario per la predisposizione del bilancio): la palese genericità degli obiettivi in esso contenuti non ci ha permesso di esprimere un voto favorevole sul documento rinviando a successive considerazioni sulla nota di aggiornamento. Dalle urne delle Elezioni del 25 Settembre è emerso un non soddisfacente risultato del Partito Democratico: occorrerà svolgere un serio lavoro di controllo del governo di destra e contemporaneamente aprire un ampio dibattito congressuale volto a dare non solo nuovi dirigenti, ma soprattutto una linea chiara al partito. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) nonché le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”