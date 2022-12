“E sono 45 le candeline che la nostra Sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde Torino ha spento proprio sabato 10 settembre. E lo ha fatto con una significativa cerimonia tutta celebrata all’interno di quella magica corte che è la Cascina Nuova di Borgaro, dove ha sede, ormai da anni, la Sezione.”

Così davano notizia i giornali di quella festa, rimasta nella memoria di tutti per la sua sobrietà.

Pochi invece sapevano che fra gli ospiti spiccava una grande assenza: Cristina Chiabotto, borgarese.

Da tutti conosciuta per la sua fama: da Miss Piemonte a Miss Italia nel 2004, dalle sue performance quale conduttrice di molte trasmissioni televisive sulle reti nazionali.

“Scusate tantissimo”, è la voce al telefono di Cristina, che prosegue chiedendo ancora scusa per non essere stata presente alla festa quale “Madrina d’onore” per i 9 lustri della Sezione di Borgaro-Caselle.

Impegni istituzionali di lavoro la vedevano fuori città, ma “come posso aiutarvi?”, proseguiva Cristina.

“Che ne dici, al tuo ritorno a Borgaro, di passare da noi per uno scatto fotografico: per noi sarebbe un evento eccezionale”.

Ed eccoci accontentati.

Per l’occasione Cristina coglie appieno il sottile senso di partecipazione ad un Ente tanto prestigioso quanto meritorio, infatti indossa un meraviglioso tubino di colore rigorosamente verde e si presta a tutte le pose ed offre la sua immagine per noi.

“Tutto questo in esclusiva per voi, per la Croce Verde Torino ed in particolare per la Sezione di Borgaro-Caselle”, prosegue scherzando fra un click e l’altro.

“Grazie Cristina sappiamo quanto vale il tuo profilo e siamo onorati di poter usare queste immagini attraverso tutti i social”, così la salutavano i giovani militi che quel giorno avevano vissuto un secondo momento di festa.

A proposito, ci diceva ancora Cristina: “ c’è qualche giovane che vuole entrare a far parte della Croce Verde Torino?”

Eccoci pronti: telefonare al numero: 011.4501741 tutte le sere di tutti i giorni festivi compresi.