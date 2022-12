Riceviamo dal Gruppo Consiliare Progetto Caselle 2027 e integralmente pubblichiamo:

INTERROGAZIONE presentata dal Gruppo Consiliare di Progetto Caselle 2027 e da discutere nel prossimo Consiglio Comunale

OGGETTO: mappatura dei servizi e delle prestazioni erogate presso il Poliambulatorio di via Savonarola ed audizione Responsabili dell’ASL davanti alla Commissione Consiliare competente e/o alla Conferenza dei Capigruppo

PREMESSO che:

– Il SSN conosce una fase di profonda trasformazione,

– Il Covid ha evidenziato la necessità di intervenire con forza sulla medicina di base e quella di prossimità, anche riprogettando adeguati programmi di prevenzione,

– per recuperare i ritardi dovuti ai tagli degli anni scorsi, un fiume ingente di risorse è dirottato sul SSN,

– la sanità privata necessariamente copre gli spazi lasciati vuoti dal SSN, e quando manca il necessario coordinamento si mette in discussione il carattere universalistico del SSN e i servizi erogati,

RICORDATO che:

– a Caselle, esiste un Poliambulatorio, realizzato con un importante impegno di risorse pubbliche, – Poliambulatorio che ha servito e serve non solo la popolazione di Caselle,

– operatori della sanità privata sarebbero interessati ad aprire sedi sul territorio,

RIBADITO che:

– è compito dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale operare per aumentare i servizi SALUTE a disposizione dei casellesi,

– è necessario operare affinché tra SSN e sanità privata si realizzi, sul territorio, la necessaria complementarità, evitando dannose concorrenze,

Ai sensi dell’art. 37 del regolamento con la presente interrogazione, per la quale si richiede risposta scritta da discutere la prossima seduta del Consiglio Comunale, si domanda:

– quali sono i servizi attivi e le prestazioni erogate presso il Poliambulatorio di via Savonarola,

– quali sono le implementazioni che l’Amministrazione intende chiedere all’ASL, – quali dovrebbero essere i servizi e le prestazioni offerte dalla sanità privata per completare l’offerta salute sul territorio,

– se non ritiene l’Amministrazione Comunale di invitare in audizione davanti alla commissione consiliare competente e/o alla Conferenza dei Capigruppo i Responsabili dell’ASL, per conoscere la programmazione che riguarda la nostra città ed i comuni limitrofi.

Sarebbe interessante svolgere l’audizione presso il Poliambulatorio per prendere contezza delle potenzialità della struttura.

Cordiali saluti

Caselle T.se, 02/12/2022