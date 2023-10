Settembre è il mese della ripresa, del ritorno dalle vacanze, ma questo nuovo inizio è stato funestato da una immane tragedia: la morte della piccola Laura. Gli aerei sono spesso una delle attrazioni più belle, specie per i piccoli, ma questa volta un destino avverso ha cambiato lo spettacolo in tragedia. Il gruppo ” Caselle nel cuore” si è stretto intorno alla famiglia Origliasso.

Nel ricordo della dolce Laura vivrà tutta la comunità di San Francesco al Campo, mentre a Caselle i festeggiamenti per il Settembre Casellese hanno subito una battuta di arresto, ridimensionando quella che da sempre è la Festa di Caselle. Ma nel cuore di ognuno la tristezza non avrebbe potuto far posto ad altri sentimenti.

Settembre è anche il suono della prima campanella e quest’anno il Plesso Rodari si è fatto trovare in gran forma, per attendere l’entrata fragorosa di tutti gli alunni della Scuola Primaria. La calda estate è stata operosa per mano di tutti coloro che hanno lavorato sodo per ultimare i lavori necessari per la definizione di spazi, la ristrutturazione di bagni, la tinteggiatura di pareti e il trasferimento degli arredi scolastici. Un lavoro sinergico anche da parte del personale scolastico al quale va un sentito ringraziamento per la collaborazione mostrata. I nuovi parcheggi e la viabilità rivista, permettono di raggiungere il Plesso Rodari in tranquillità.

E a proposito di viabilità, procede l’asfaltatura delle strade che sono importanti e rappresentano la priorità nella programmazione dei lavori.

Per quelle strade giunge a Caselle un nuovo e giovane parroco, Don Alessandro, che diventerà il nuovo pastore della nostra Chiesa e guida per la comunità di Caselle. Una solenne cerimonia liturgica al Palatenda ha accolto il nuovo prelato, che verrà coadiuvato, nella veste di vice parroco, dal nostro Don Claudio, che rimarrà tra noi e continuerà a far sentire la sua presenza. Sono trascorsi trentotto anni da quando Don Claudio è diventato parte integrante della nostra Caselle ed è per questo che vogliamo ringraziarlo per l’impegno profuso come prete e come uomo tra gli uomini. Un impegno fatto di fede nell’esercizio della sua missione, coraggio nella malattia e forza nella preghiera. Caselle Torinese sarà, sempre, riconoscente e continuerà ad accoglierne gli insegnamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...