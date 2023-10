L’11 novembre prossimo, si terrà il primo “Open Day ANPAS in tutto il Piemonte”. È una iniziativa che coinvolge anche la Croce Verde Torino che vi ha aderito e che vede interessata la locale sezione di Borgaro-Caselle.

Croce Verde Torino a questa bella iniziativa volta a divulgare, specie fra i giovani, questo importante servizio di volontariato e invita a vivere l’esperienza di un volontario soccorritore, nonché a provare cosa significa essere “soccorritore per un’ora”.

Coloro che si recheranno presso la sede di Borgaro della Croce Verde in Viale Italia presso Cascina Nuova, potranno far parte di un equipaggio soccorritore e partecipare a una simulazione di primo soccorso.

I volontari della sezione di Borgaro-Caselle si augurano che vi siano molti accessi anche solo per curiosare. I visitatori potranno trascorrere qualche ora a contatto con un mondo a loro del tutto nuovo e si renderanno conto, toccandolo con mano, quanto sia grande il fascino di vivere e convivere in una comunità di squadra che è parte attiva di un servizio sociale di così alto profilo.

L’incontro con la popolazione è previsto a partire dalle ore 10 in Piazza della Repubblica a Borgaro, mentre le simulazioni di soccorso si terranno all’interno di Cascina Nuova, Via Italia, 45 Borgaro. La giornata si chiuderà alle ore 18.

Per maggiori info e prenotazioni:

https://forms.office.com/e/PSvYtSz6F7

Mi piace: Mi piace Caricamento...