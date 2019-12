Iniziativa natalizia organizzata dall’Assessorato alle Politiche Socio Assistenziali, Tempo Libero e Terza Età di Caselle, di concerto con la Commissione Pari Opportunità.

Si tratta di una gita con destinazione il Castello di Vigevano, per visitare, in una suggestiva ambientazione, una mostra di presepi.

La gita è programmata per sabato 14 dicembre, con partenza alle ore 9 da piazza Falcone, ed è riservata ai soli residenti in Caselle che abbiano compiuto i 65 anni.

Non è previsto pagamento di quota di iscrizione, in quanto le spese di viaggio sono coperte dall’Amministrazione Comunale.

Perchè aderire a questa gita? Risponde l’Assessora Angela Grimaldi:

“Prima di tutto per farsi coccolare e per scoprire luoghi nuovi e l’arte che li contraddistingue. Poi per la mostra dei presepi: organizzata dal gruppo “Pazzi per il Presepe” della parrocchia di Battù, il pastore sarà il protagonista della quinta edizione, figura emblematica e rappresentativa in tutti i presepi.

Sarà possibile ammirare una ventina di presepi, realizzati con polistirolo/polistirene ricoperti di gesso scagliola ed inciso a mano, di notevoli dimensioni ed anche quattro diorami. Per chi ama la bellezza dell’arte e della storia, l’elegante città di Vigevano è da mettere nella lista dei luoghi da vedere. L’accesso all’interno del castello sembra quasi una caccia al tesoro, in quanto non immediatamente percepibile per via dei vari rimaneggiamenti attorno a fine ‘600. Molti degli spazi del castello sono ad accesso gratuito.

La Piazza Ducale di Vigevano è l’opera architettonica che stupisce di più e incanta al primo sguardo. Se ci si posiziona all’interno sembra uno spazio senza vie di fuga, né strade di accesso. Un effetto ottico accentuato dalle facciate dipinte, dai portici che si susseguono ad “U” e dall’imponente facciata convessa della Cattedrale di Sant’Ambrogio che raccorda e chiude la piazza. E tutto questo gratuitamente!”

Per completare le informazioni, il pranzo sarà libero e il ritorno è previsto intorno alle 18,30. Le modalità d’iscrizione sono descritte nella locandina.