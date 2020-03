Un nuovo messaggio, in audio e video, da parte del nostro sindaco è giunto poco fa in redazione e lo potrete trovare in questa pagina.

Alla popolazione casellese il sindaco Luca Baracco fa nuovamente appello affinché le misure restrittive adottate vengano rispettate scrupolosamente, in modo da continuare a contrastare in modo efficace l’epidemia che ci affligge ormai da settimane.

Baracco informa anche che finora i casi casellesi conclamati affetti da coronavirus sono 4 (di un quinto si attende l’ufficilizzazione), tutti ricoverati presso l’Ospedale Civile di Ciriè, mentre una decina di persone positive al morbo si trova isolata nelle proprie abitazioni.

Ovviamente la situazione, seppur costantemente monitorata, è in totale evoluzione e, di ora in ora, suscettibile di modifiche, per cui i numeri sono assolutamente provvisori.

L’unica cosa certa è che, e ci viene nuovamente ripetuto dal sindaco – anche se i dati su scala nazionale e regionale da due giorni paiono attestare una tendenza al miglioramento – non possiamo né dobbiamo abbassare la guardia, più che mai in questo momento: solo osservando scrupolosamente le regole imposte potremo sperare di venirne fuori.