Il nostro sindaco Luca Baracco ha affidato a un nuovo video il messaggio relativo agli auguri pasquali e al ringraziamento fortemente dovuto a tutte le forze scese in campo per dare vita alla prima fase del “Progetto Soldarietà”.

“Troppo spesso – ha detto tra l’altro il sindaco – non ci rendiamo contro dello straordinario lavoro che la rete solidale casellese sa e può fare. A loro va il mio enorme grazie per averci saputo aiutare in un momento così drammatico.”

In un passaggio, Baracco ha tenuto altresì a precisare perché sia stata scelta la distribuzione dei pacchi famiglia e non ci si sia orientati verso i buoni spesa.

“Delle polemiche degli ultimi giorni? I social sono uno mezzo straordinario, e in questo momento anche io ne sto facendo uso per raggiungere la più ampia fetta di cittadinanza, però i social vanno usati in modo costruttivo e non distruttivo. In un momento così difficile, di tutto abbiamo bisogno fuorché di polemiche e di divisioni sterili.”