Stiamo passando uno dei periodi più brutti della nostra vita, dopo le guerre, il terrorismo, i terremoti, gli incendi, la plastica e i concerti di rap. Al momento di scrivere questo pezzo (Maggio 2020) la situazione riguardante il virus è ancora molto complessa. È iniziata la Fase 2, ovvero quella della ripresa: lentamente si tornerà al lavoro, ci si potrà muovere in altre regioni e forse si potrà almeno pensare ad una vacanza in Italia senza percorrere 5.000 km chissà dove, riscoprendo così la villeggiatura di una volta.

Anche ladri, truffatori e spacciatori finalmente potranno tornare al lavoro: anzi, con la mascherina potranno agire meglio senza il timore di essere riconosciuti e rispettando le disposizioni di legge.

In questi mesi, grazie ai cosiddetti social e a una certa stampa di basso livello si è diffusa un’informazione sbagliata creando solo confusione. Mi auguro che questo test vi serva per fare un minimo di chiarezza.

Sappiate che la risposta giusta è una sola. Buona concentrazione.

1 – Se avete i sintomi del virus, dovete immediatamente:

A – Andare alla sagra della porchetta con 18 amici, tutti nella stessa auto

B – Chiamare il vostro medico curante per stabilire il da farsi

C – Cercare sul web una cura adeguata, è pieno di esperti…

2 – Cosa è il Triage ?

A – Pericolosa e violentissima associazione cinese di stampo mafioso, famosa negli Anni ‘70

B – Punteggio di Scala 40

C – Sistema utilizzato nel Pronto Soccorso per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni secondo classi di urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità delle lesioni riportate e del loro quadro clinico

3 – Cosa significa pandemia?

A – Contagio da virus su scala mondiale

B – Specialità di una panettiera milanese (Uè testina, ma l’hai assaggiato il Pan de Mia? Libidine!)

C – Tipico piatto toscano a base di mollica

4 – Cosa significa la sigla AIDS?

A – Abuso Indiscriminato Del Sedere

B – Sindrome da immunodeficienza acquisita (in inglese Acquired Immune Deficiency Syndrome)

C – Sigla di una società calcistica dilettantistica

5 – Cosa è la Spagnola?

A – Sottilissimo velo di alluminio per incartare i cibi (la carta spagnola)

B – Abitante femminile di Madrid

C – Pandemia influenzale insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo

6 – Cosa significa Covid-19 ?

A – Videogioco di fantascienza molto violento

B – Malattia infettiva da coronavirus

C – Ultimo modello di auto elettrica coreana (solo loro hanno dei nomi così strani)

7 – Perché molte persone in questo periodo cantano sui balconi?

A – Sala prove occupata

B – Per un senso di vicinanza e di aiuto reciproco

C – Protagonismo sui social e in TV

8 – Cosa si deve fare per evitare il contagio?

A – Indossare sempre una muta da sub

B – Indossare le mascherine

C – Se si incontra qualcuno, esprimersi solo a gesti o portarsi dei cartelli scritti

9 – Perché bisogna lavarsi spesso le mani?

A – A causa dell’inchiesta “mani pulite”

B – Acquistato per sbaglio su Amazon una tonnellata di saponette

C – Per evitare il contagio

10 – Perché negli aeroporti o nelle aziende ci misurano la febbre?

A – Perché andiamo al lavoro contenti

B – Per identificare le teste calde, che sono tante…

C – Per scoprire un possibile contagio

11 – Come bisogna viaggiare in auto con un passeggero?

A – Fare il traino legandolo al paraurti con una corda, senza superare i 20 km/h

B – Farlo accomodare sul sedile posteriore, con la mascherina

C – Nel caso di una spider, legarlo al portapacchi sul baule

12 – Cosa è il tampone?

A – Uno dei test diagnostici per la conferma dell’infezione da COVID-19

B – Grossa buca, in piemontese

C – Tipico dolce friulano a base di grappa

13 – A quanto corrisponde la distanza di sicurezza?

A – Dipende dalla simpatia per quelli davanti e dietro di me

B – Un metro

C – Tra me e quello dietro almeno 5 metri, non si sa mai…

14 – Dove si trovano i guanti in lattice?

A – Sexy shop

B – Latterie

C – Supermercati, farmacie

15 – Si può andare in moto?

A – Solo chi ha il sidecar a un metro di distanza, e deve essere staccabile

B – Sì ma da soli

C – Sì, ma tra il casco, mascherina, occhiali e foulard uno muore soffocato, non per il virus

16 – Come si può prelevare al Bancomat, noto diffusore di microbi?

A – Indossando i guanti o disinfettandosi con il gel

B – Facendolo saltare in aria, di notte

C – Portandosi una pistola e aspettando un utente

17 – Come si svolgerà la consueta cena di Cose Nostre?

A – Quando sarà finalmente terminata l’emergenza epidemia, nel solito posto

B – Elis con l’Ape la consegnerà a domicilio, a tutti i partecipanti

C – Si starà tutti insieme a tavola con la mascherina: antipasti, primi, secondi e dolce verranno frullati insieme così si potranno consumare con la cannuccia

Bear