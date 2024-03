Nozioni di farmacologia

Good morning Cose Nostre! Quante volte ci è capitato di non capire niente mentre leggevamo un “bugiardino” di qualche medicinale? Bene, vorrei darvi un piccolo aiuto con queste spiegazioni semplici di alcune classi di medicinali. Nel frattempo, provate a ripiegare correttamente il bugiardino, che dal francobollo che era nella scatola è diventato un lenzuolo. Dedicato a tutti i “bravi dottori”.

ANTIINFIAMMATORI

Medicinali a uso esclusivo dei pompieri in caso di incendi, in aggiunta agli idranti e agli estintori. Molto pratici, è sufficiente buttarli nelle fiamme. Ai piromani invece verranno somministrati per via rettale.

ANTITROMBOTICI

Succede spesso che alcuni musicisti, in particolare con strumenti a fiato, facciano le prove nelle loro abitazioni che di solito sono condomini e palazzine, anche nelle ore della notte: questo è quindi un grosso fastidio per tutti i vicini. Questo medicinale fa sì che il trombonista abbandoni immediatamente la passione per il suo strumento e si dedichi a suonare il triangolo, molto meno invadente.

La difficoltà sta nel come somministrarlo di nascosto, magari una goccia sul bocchino della tromba.

ANTIIPERTENSIVI

Rimanendo in tema di strumenti musicali, ci sono molti chitarristi che quando cambiano le corde le tirano troppo causandone la rottura. Questo è un grosso problema nel caso di un concerto, ma lo è anche sulla scorta di corde che diventerebbe enorme e costosa. Se il musicista assume una pillola, mentre cambia la corda suona un campanello d’allarme quando arriva al rischio di rottura.

Consigliato a chitarristi che usano lo strumento come una zappa, a esempio metallari e punk.

ANTIMICOTICI

Durante la stagione della raccolta dei funghi capita che i terreni di proprietà in montagna vengano presi d’assalto dalle orde di cercatori della domenica muniti di rastrelli ed escavatori, che causano danni calpestando e rovinando tutto. Se il montanaro interra una di queste capsule, i funghi porcini e i funghi commestibili diventeranno invisibili, allontanando così queste persone, le quali stabiliranno che “non è un posto da funghi”, e non torneranno più.

BETABLOCCANTI

Questo medicinale è riservato a tutti quei motociclisti che praticano il fuoristrada, percorrendo zone vietate come le mulattiere ed i sentieri di montagna. Infatti, i Betabloccanti fermano le moto da trial.

CALCIO ANTAGONISTI

Sempre più richiesti, sono i medicinali che garantiscono la sicurezza negli stadi e dintorni durante le partite: somministrati ai violenti gruppi ultras, diventano agnellini, educati e mansueti.

Anche qui, la difficoltà sta nella somministrazione. Ma è facile con questa gente: basta offrire una birra con il medicinale dentro.

PER USO TOPICO

A esclusivo uso dei derattizzatori, questi potenti medicinali a forma di pezzetti di Parmigiano allontanano i topi dalle zone infestate creando loro il desiderio di andare a vivere su un’isola: data la troppa distanza, annegheranno tutti. Una soluzione ecologica ed efficace, senza esche chimiche.

TERAPIA BILIARE

Se siete appassionati di biliardo o di carambola ma perdete continuamente le partite, ecco la soluzione: questo prodotto vi aiuterà nella concentrazione, nella visualizzazione delle traiettorie sul panno verde e sulla potenza del tiro, trasformandovi in campioni. Niente più manuali o istruttori.

VASODILATATORI

Se avete il pollice verde e avete un bel giardino, questi medicinali sono l’ideale per voi: a volte capita che alcune piante crescendo abbiano bisogno di un contenitore più grosso, quindi dovreste togliere la pianta e travasarla, aggiungendo altra terra. Insomma, creando un lavoro in più.

Mettendo una compressa nella terra, il vaso originale si ingrandirà risolvendo così il problema.

VASOPROTETTORI

Se le vostre piante ornamentali sono all’esterno, ad esempio fuori dal vostro negozio, capita che il nostro amico a quattro zampe “segni” il vaso per marcare il territorio, a volte con cattivi odori.

Se mettete una compressa nella terra, all’arrivo del cane si produrrà un ologramma a forma di bistecca che correrà lungo il marciapiede, allontanandolo così perché la inseguirà.

Bear