“Mi piange il cuore ma, credo, sia la decisione più ragionevole”.

Dopo attente riflessioni, a seguito delle difficoltà causate dalla pandemia, l’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle ha deciso di annullare l’edizione

2020 del nostro ormai collaudatissimo Costina Party, che era in programma dal 18 al 22 settembre.

È stata una decisione sofferta. Abbiamo pensato a lungo a come sarebbe stato possibile rivoluzionare la festa rispettando le regole per contenere i contagi, ma alla fine abbiamo ritenuto opportuno salvaguardare la salute di tutti: volontari e spettatori. Naturalmente, per il Costina Party, questo è un “arrivederci“ all’edizione del 2021.

Ciò premesso, la Pro Loco, come anche altre Associazioni, con l’indispensabile collaborazione e coordinamento dell’Amministrazione Comunale, hanno pensato di fare per il nostro paese qualcosa che sostituisse in parte quanto è stato annullato, ricorrendo a intrattenimenti più statici, e quindi meno pericolosi.

Per quanto riguarda direttamente la nostra associazione, come avrete avuto modo di leggere sulle nostre locandine e sul cartellone del programma del Settembre Casellese, sono state inserite due serate, rispettivamente il 15 ed il 16 di settembre, sotto i Portici di Palazzo Mosca, per presentazione di libri nati sul nostro territorio. Si è

cominciato la sera di martedì 15 settembre con il volume di Gino Brachet Contul “Il piacere dei ricordi”, dove l’autore ripercorre tempi passati narrandoli con grande partecipazione. La sera successiva, mercoledì 16 settembre, in collaborazione con l’Unitre di Caselle e con il suo presidente Giorgio Aghemo, che ringrazio, abbiamo avuto il piacere di proporre il libro di Davide Aimonetto “La Voce del Popolo, vent’anni di storia torinese e nazionale, dal 1948 al 1968”, raccontati tramite le pagine del settimanale diocesano. A raccontarci i contenuti della sua prima fatica editoriale

l’autore, con il supporto del professor Claudio Vercelli, storico e docente universitario.

Collaboreremo con l’Amministrazione Comunale anche sabato 19 settembre partecipando ai festeggiamenti ed all’intitolazione della nostra bella Biblioteca Comunale che festeggia i 40 anni; giungano, all’Istituzione ed alla responsabile Tiziana Ferrettino i nostri migliori auguri di buon anniversario.

Domenica 20 settembre, alle ore 13 dopo la Santa Messa, sotto il Palatenda, riproponiamo, sempre rispettando le norme anti-Covid, il “Pranzo dei Casellesi e delle Associazioni” che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Il già sperimentato servizio di catering ci proporrà un ricco e interessante menù che terminerà con le tradizionali “pesche ripiene”.

Quest’anno abbineremo a questo appuntamento anche il pranzo annuale del nostro giornale “Cose Nostre”, giunto al 48° anno di vita. Con il direttore del giornale Elis Calegari e il coordinatore editoriale Paolo Ribaldone ci saranno redattori e collaboratori della testata a ricevere l’Annata Rilegata 2019. Per chi

ha piacere di integrare la collezione di queste annate rilegate iniziata nel 1972, il volume sarà anche acquistabile in loco.

Vi ricordo che nelle serate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre alle ore 21 saranno rappresentati sul palco del Palatenda tre bellissimi spettacoli teatrali dal titolo: “L’acchiappafavole”, “O’Scarfalietto” e “Gris”, proposti dall’Associazione Teatrale Nonsoloimprovvisando di Caselle. Non mancate!

Infine, vi invito al nostro ultimo appuntamento di settembre che sarà domenica 27 settembre alle ore 15 in sede Pro Loco con la biciclettata casellese “Liberinbici” – Andare in bicicletta fa bene alla salute, non inquina ed è semplicemente divertente”. Questa è una iniziativa che riproponiamo a tutti i casellesi, grandi e piccini, e ci farà scoprire, attraverso la percorrenza di circa 18 km, il territorio di Caselle e due bellissime borgate: Sant’Anna con sosta alla chiesetta dove ci sarà grazie al Comitato di Sant’Anna un ristoro e una visita con spiegazione del posto così importante per la storia salesiana; e borgata Madonnina dove, anche qui, grazie al comitato della borgata avremo una visita della cappelletta e un momento di ricreazione.

Ringrazio tutti per la sempre splendida collaborazione e vi invito ad iscrivervi alla biciclettata in sede Pro Loco il lunedì ed il venerdì sera dalle 21,15 alle 23 o telefonando al n. 0119962140.

Esaurita l’esposizione di quanto è stato da noi previsto per il Settembre Casellese, vi anticipo che il mese successivo, e precisamente giovedì 8, alle 21, avremo l’Assemblea Soci per approvare il bilancio 2019 della nostra Associazione. I soci riceveranno comunque apposito messaggio di convocazione.

Insomma, che dire, vi aspettiamo tutti per queste belle iniziative casellesi. Poter fare qualcosa per il nostro paese ci dà la speranza di tornare presto alla piena normalità.

Ringrazio tutti quelli che numerosi hanno partecipato al funerale di mia mamma, mancata il 23 luglio scorso. Ora è con mio papà, e in qualunque luogo loro

siano ci accompagnano.

Buon Settembre Casellese a tutti!



Silvana Menicali