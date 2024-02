Gita in treno a Racconigi

Il rientro in servizio della Torino-Ceres ha visto, contestualmente, l’inserimento di quella che prima era un collegamento punto a punto in un moderno sistema di trasporto a rete, come mostra lo schema complessivo dei sette collegamenti del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino. Molti lettori del nostro giornale non hanno mai utilizzato le opportunità di collegamento offerte dal SFM, ora accessibili anche dalla nostra stazione. Molti casellesi nell’edificio di quella stazione non ci sono neanche mai entrati.

Come Pro Loco di Caselle, vorremmo provare ad utilizzare, a fini turistici, queste nuove opportunità. Come possibile meta, per un’uscita in giornata, abbiamo scelto Racconigi, che è raggiungibile tramite la linea SFM 7, che ha ora come capolinea da un lato Ciriè e dall’altra Fossano. Da Caselle a Racconigi il trasferimento in treno, senza necessità di cambi, ha un tempo di percorrenza di 65 minuti. Dalla stazione di Racconigi il centro città e il Castello sono agevolmente raggiungibili con un breve trasferimento a piedi. Sia Castello che città possono essere oggetto di visite guidate di gruppo.

Come data ipotizzata per l’uscita, che è in fase di organizzazione, si è scelto sabato 16 marzo 2024. Per maggiori informazioni e preadesioni telefonare al 348-5557334.