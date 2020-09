proviene da Napoli ed è laureata in Giurisprudenza, con Master in Risorse Umane, avvocato specializzato in Diritto del Lavoro, vincitrice del concorso per DSGA. Il cambio formale è avvenuto il 1° settembre, il nuovo Direttore è subentrando al posto del Signor Tonino Garofaloche per anni ha svolto il ruolo con grande impegno e dedizione presso la nostra scuola. Il Dirigente Scolastico Pina Muscato, a nome di tutta la scuola esprime il suo saluto: “Un caloroso augurio di benvenuto al nuovo direttore Nappi ed un grosso in bocca al lupo per il lavoro che l’aspetta. A Tonino va un affettuoso ringraziamento per la collaborazione fattiva che c’è stata durante tutto lo scorso anno scolastico – l’unico anno di lavoro insieme – connotato dall’emergenza Covid e che è stata gestita con grande professionalità. Il lavoro in presenza e in smart working svolto all’interno degli uffici della segreteria è stato puntuale e preciso. Ciò che tutti ricorderemo, docenti ATA e collaboratori scolastici, sarà soprattutto il suo sorriso con cui è stato capace di accogliere le persone e suscitare la vita di gruppo tra gli ATA, in modo che tutti fossero sempre attivi e sereni e potessero concepire il lavoro come parte essenziale della vita personale. L’ augurio che voglio porgere è che possa trovare nella nuova scuola un ambiente sereno di lavoro e, quando gli è possibile, che possa tornare a Caselle anche solo per un saluto perché continuerà a trovare tanti cari amici”.Anche a noi di Cose Nostre non resta che esprimere al nuovo direttore un caloroso benvenuto nella nostra comunità e l’augurio di buon lavoro.