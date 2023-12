Tempo di Open day nelle scuole. Anche l’istituto comprensivo Caselle Torinese ha aperto le porte alle famiglie degli allievi.

Giovedì 14 dicembre è stata la volta della scuola primaria, con il plesso Rodari vestito a festa. La Commissione Continuità ed Orientamento ha curato gli atelier creativi, i laboratori su LIM, e la lezione simulata, coinvolgendo i futuri alunni, che il prossimo settembre 2024 inizieranno la loro avventura nella Primaria. Sotto gli occhi emozionati dei loro genitori, i giovanissimi allievi hanno partecipato attivamente alle attività proposte ed osservato con curiosità gli atelier dedicati alle varie discipline. Il pomeriggio si è concluso tra sorrisi, piccoli omaggi ed un bel compito svolto con impegno e felicità.

Sabato 16 dicembre il testimone è passato alla Scuola dell’infanzia. Nei plessi Andersen si è svolto un importante appuntamento per le famiglie, che si apprestano ad affidare al “magico mondo infanzia” i loro piccoli. Per l’occasione, le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno allestito laboratori, organizzato giochi, mentre si svolgeva un importante momento di informazione tenuto dal Dirigente scolastico e dall’assessore Bontà. Protagonisti della giornata i bambini e la mascotte Gaudenzio, che ha reso la mattinata allegra e gioiosa.

Quale il filo conduttore di queste giornate? Presentare l’offerta formativa della nostra scuola, che con progetti ed iniziative implementa l’azione didattica. In questo anno scolastico, oltre a tutti i progetti già facenti parte del piano di programmazione, vedranno la luce nuovi progetti come “joy of moving”, che mette il gioco di squadra alla base della crescita degli alunni, che interessa corpo e mente ed è rivolto anche ad insegnanti e famiglie. Altro progetto è “Y.A.P. young athletes program”, programma di gioco e attività motoria, ed infine la “Corsa contro la fame”, un importante progetto che mira a spiegare ai giovani alunni una delle piaghe sociali che affliggono le popolazioni sottosviluppate. Il progetto consta di due momenti. Il primo è un vero e proprio intervento didattico con esperti, che terranno delle lezioni agli alunni, mentre il secondo momento riguarda una corsa podistica degli alunni.

Tanti progetti corredati da una buona dose di entusiasmo, che rendono la scuola la più importante opportunità per le future generazioni.