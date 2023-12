Anche il CCRR di Caselle fra i premiati in Regione

Nella mattinata di martedì 12 dicembre 2023, nella Sala Trasparenza del nuovissimo grattacielo della Regione Piemonte, ha avuto luogo, alla presenza dell’assessore regionale alla Famiglia e Pari Opportunità Chiara Caucino, la cerimonia di premiazione dei vincitori del bando previsto dalla Legge regionale 8/2023, rivolto ai Consigli Comunali dei Ragazzi del Piemonte. Sono circa 200 in Piemonte i Consigli Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze finora istituiti, e la recente Legge Regionale 8/2023 intende favorire l’incremento di questa pratica importante per la diffusione nelle nuove generazioni dei valori della cittadinanza attiva.

Il Comune di Caselle T.se, che ha ottenuto dal bando regionale un contributo di 5.000 euro, ha preso parte alla cerimonia insieme ai Comuni di Venaria Reale, Avigliana e Volpiano e ai rispettivi Istituti comprensivi. Il Comune di Caselle partecipa, come capofila, al progetto “CCRR per il futuro, act locally, change globally”. Il progetto, che è relativo al tema della sostenibilità ambientale, entrerà nel vivo nel corso del 2024. Alla cerimonia di premiazione erano presenti alcuni giovani consiglieri del CCRR di Caselle T.se, l’insegnante referente del progetto Vita Interrante, il Sindaco Giuseppe Marsaglia ed il Dirigente scolastico Giuseppa Muscato.