Caselle ha il nuovo mini-sindaco

Si chiama Alessandro Renaldin e frequenta la classe 1°D delle scuole secondarie di 1° grado il nuovo mini-sindaco di Caselle per il biennio 2024-2025.

Subentra a Paola Simoniello, mini-sindaca nel biennio 2022-2023.

Questo il risultato delle votazioni, svoltesi nel tardo pomeriggio di lunedì 18 marzo, nella Sala Consiglio al secondo piano di Palazzo Mosca. A votare sono stati i 22 componenti del nuovo CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze), che a loro volta erano stati democraticamente eletti con votazioni tenutesi martedì 5 marzo fra i 350 studenti delle classi IV e V primaria e I secondaria di 1 grado dell’Istituto Comprensivo di Caselle.

I 22 componenti del nuovo CCRR, seduti sugli scranni utilizzati dai loro colleghi adulti del Consiglio Comunale, hanno subito imparato come armeggiare con pulsanti e microfoni per prendere la parola nelle discussioni del Consiglio. Hanno potuto così presentarsi, uno per uno, illustrando, con una breve dichiarazione, le motivazioni che li hanno portati a candidarsi. Il sindaco degli adulti, Beppe Marsaglia, e la dirigente dell’IC Giuseppa Muscato hanno ricordato loro il significato e importanza di questa esperienza di democrazia diretta. Un’esperienza di cittadinanza attiva che vivranno in questo biennio accompagnati dai due insegnanti referenti del progetto, Vita Interrante e Iosif Mihaes. A salutare le ragazze e ragazzi in questa prima seduta sono intervenuti il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Messina, la vice-sindaco Giuliana Aghemo e gli assessori Gerlando Bontà e Stefano Sergnese (che ha ricordato di aver esordito in politica, qualche anno fa, proprio come consigliere del CCRR).

Il primo impegno ufficiale che attende ora i consiglieri del nuovo CCRR, guidati dal mini-sindaco Alessandro Renaldin, sarà la partecipazione alla Giornata Nazionale delle vittime innocenti delle mafie, in programma giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 17, a Palazzo Mosca e al Prato della Fiera.