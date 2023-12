Insediato il nuovo Consiglio d’istituto

Il 30 novembre 2023 si è insediato il nuovo Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Caselle torinese. Il Consiglio è costituito da diciannove componenti eletti tramite votazioni, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, otto rappresentanti dei genitori degli alunni e la Prof. Giuseppa Muscato, Dirigente scolastica. Durante l’insediamento è stata votata la Giunta esecutiva presieduta dalla Prof. Muscato e composta dal DSGA, dalla docente Prof. Maritano, dal Dott. Garofalo, impiegato ATA, e dai genitori Rita Facciorusso e Paolo Barberi. Il Consiglio e la Giunta esecutiva saranno in carica per i prossimi tre anni scolastici.

Il Consiglio d’istituto è un importante organo collegiale scolastico, nello specifico l’unico a essere presieduto da un genitore. La Presidenza del nuovo Consiglio è stata affidata, con voto unanime, al presidente uscente Luca Alberigo: ”Sono certo che l’approccio del nuovo Consiglio sarà collaborativo e non conflittuale, in linea con il precedente. Un dialogo aperto e continuo, che si prefigge l’obiettivo di formare al meglio ciascuno studente“. Alberigo, esprime dispiacere per la scarsa affluenza al voto dei genitori, infatti solo il 4% degli aventi diritto ha espresso una preferenza per farsi rappresentare.

I genitori candidati nella lista eletta “Crescere Insieme. Costruire il futuro con collaborazione e rispetto” si sono posti questi principi: la cooperazione tra scuola, famiglia e territorio per un’educazione efficace e inclusiva, la valorizzazione del corpo docente essendo cruciale l’importanza degli insegnanti nel processo educativo, il dialogo tra scuola e famiglia per far crescere gli studenti in un clima di armonia e infine il coinvolgimento degli studenti per educarli a essere cittadini partecipativi, consapevoli dei propri diritti e responsabilità.

Tra le funzioni del Consiglio d’Istituto, c’è l’approvazione del PTOF, cioè il Piano triennale dell’offerta formativa, elaborato in precedenza dal Consiglio dei docenti. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curriculare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito riporta qualche dato relativo al nostro istituto: gli alunni attualmente iscritti sono 1.278 di cui 40 diversamente abili, i docenti sono 166 e gli impiegati ATA 32. Gli alunni sono organizzati in 64 classi: 30 classi di scuola primaria (22 a tempo pieno e 8 classi a tempo normale), 20 classi di scuola secondaria di primo grado e 14 classi per la scuola d’infanzia. Con una media di diciannove alunni per classe.

