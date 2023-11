Riconoscimento Unicef all’Istituto Comprensivo di Caselle

A conferma di un impegno non volatile, ma che dura nel tempo, anche in questo 2023 l’Istituto Comprensivo Caselle Torinese ha ricevuto, per il quarto anno di seguito, il lusinghiero riconoscimento, da parte dell’UNICEF, di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Nel pomeriggio di lunedì 20 novembre il presidente di Unicef Torino Antonio Sgroi ha infatti consegnato, presso i locali dell’istituto, i cinque attestati, uno per ogni plesso coinvolto, alla dirigente scolastica Giuseppina Muscato, alla referente del progetto, insegnante Mariella Doronzo, e alle altre docenti coinvolte. Il rappresentante UNICEF Antonio Sgroi ha evidenziato che la data scelta per questa consegna, il 20 novembre, non a caso coincide con la Giornata Internazionale della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. Diritti che, come purtroppo dimostra la cronaca di questi mesi, sono calpestati in diverse parti del mondo. I bombardamenti di ospedali e scuole in Ucraina ed Israele, nonostante siano espressamente vietati dalle convenzioni internazionali, lo attestano. La dirigente scolastica Giuseppina Muscato ha così commentato: “In un momento come quello che stiamo vivendo, il ruolo della scuola per la crescita di cittadini attivi e consapevoli e per la promozione della cultura della Pace, risulta come non mai fondamentale. Siamo onorati del fatto che il nostro Istituto Comprensivo riceva questi attestati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’UNICEF Italia. Dietro questo riconoscimento vi è il lavoro di una grande squadra fatta di alunni, insegnanti e istituzioni del territorio”.