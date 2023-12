“Girotondo della pace” è lo spettacolo di Natale portato in scena dagli alunni delle classi 2° A, 2° D e 4°F della scuola Primaria Rodari di Caselle Torinese. Uno spettacolo dedicato ai sentimenti, come dicono le insegnanti Vita Interrante, Francesca Basili, Sara Medelin, Stefania Sparano e Marianna Pitiddu, che, nel pomeriggio del 7 dicembre hanno diretto i loro piccoli attori in una staffetta di poesie, musiche e coreografia ispirate alla solidarietà, al rispetto reciproco, alla fratellanza tra le genti. Uno spettacolo fortemente voluto in occasione di questo Natale per portare la nostra attenzione verso coloro che sono vittime di guerre e conflitti e per i quali le luci di questa festa rimangono spente. A loro, ai loro bambini, in particolare, è stata dedicata ogni singola emozione di questo spettacolo. Un’emozione tangibile negli occhi brillanti dei bambini ed in quelli lucidi dei loro genitori. Il recital ha avuto inizio presso Sala Cervi, mentre il gran finale si è svolto in piazza Boschiassi. Gli alunni, con tanto di cappello rosso, accompagnati da tre Babbi Natale e dalle loro insegnanti hanno, prima, sfilato per via Torino e poi, una volta in piazza, tra le note, gli applausi ed i saluti del Dirigente scolastico Muscato, del Sindaco Marsaglia e dell’amministrazione presente, hanno realizzato un grande girotondo, quel “Girotondo della pace” che ha ispirato lo spettacolo di questo Natale 2023 e che darà un senso alla festa più bella dell’anno.