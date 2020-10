Un angelo davvero speciale

Conoscendo noi umani, non ci abituiamo soltanto alla legge di gravità, bensì al mondo così come è e perdiamo a poco a poco la capacità di stupirci per quello che il mondo ci offre. Una sera di fine settembre, una luna quasi piena e le stelle che brillavano nell’aria frescolina , mi avevano fatto fermare ed alzare gli occhi al cielo, durante il breve percorso a piedi che stavo compiendo per arrivare al Palatenda, dove era in programma: “Uno spettacolo imperdibile…..Il Lions Club e la Special Angels Vi aspettano!”.

Così recitava la video-locandina che il Presidente Lions Club Caselle Torinese Airport, il dottor Stefano Dinatale-il cui Club patrocinava l’evento-mi aveva inoltrato.

Il sapore meraviglioso di quanto avremmo visto e gustato quella sera, lo avevamo preliminarmente assaporato il giorno prima quando, su RaiUno, andava in onda, nell’ambito della popolare trasmissione “Uno mattina”, una esclusiva intervista a Virginia Di Carlo.

Ora Virginia, diplomata come maestra di danza in scienze motorie e sportive ed atleta paralimpica, era a Caselle.

Virginia che si esibisce con la sorella, e coadiuvata da tutta la scuola di ballo Special Angels, ha travolto tutti gli spettatori, con la sua fortissima energia.

Un cuore da leonessa: coraggio e determinazione.

Ed è proprio vero, quanto dice Giovanni Allevi: ”È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dall’irrigidimento e dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare uno stupore incantato nei confronti delle cose”.

Incantati, abbiamo visto volteggiare Virginia, e pensando alla luna…Peccato che in quel momento non ci potesse illuminare.

Mauro Giordano