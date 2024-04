Il Lions Club Caselle Torinese AirporT e il “Lions Day”

Domenica 21 aprile si svolgerà a Torino la manifestazione celebrativa nazionale del Lions Day. Una giornata, dedicata alle attività e alla presenza di Lions International, organizzata dal Distretto Lions 108Ia1 e dal Distretto Leo 108Ia1, in collaborazione con l’Associazione della Polizia di Stato sezione di Ivrea Nucleo di Protezione Civile e Fidas, con il Patrocinio del Comune di Torino, della ASL Città di Torino, della Federsanità ANCI, dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e Azienda Zero.

A Torino, in via Roma, nel tratto compreso fra Piazza San Carlo e via Bertola, dalle ore 10 alle 17, la cittadinanza potrà usufruire di un Campus Medico per effettuare screening e visite gratuiti. Anche quest’anno, infatti, il Lions Day sarà l’occasione per offrire servizi al territorio, andando incontro direttamente alle necessità della comunità locale. L’ennesimo modo per tradurre nella pratica il motto fondativo Lions “We serve”.

Saranno 60 i volontari della Protezione Civile impegnati per la logistica e l’allestimento delle strutture e 16 quelli del personale sanitario per le visite.

Tra gli esami a disposizione dei cittadini, con presenza di medici Lions e volontari all’interno dei gazebo, ci saranno: prevenzione cardiovascolare, prevenzione malattie connesse al diabete, patologie vascolari, esame per l’osteoporosi, prevenzione odontoiatrica, oculistica, valutazione cognitiva e prevenzione dei rischi legati all’udito.

L’attività di servizio svolta in occasione del Lions Day rientra nella più grande famiglia delle attività di servizio prestate dai Lions Club all’interno del Distretto. Nell’ultimo anno solare, i Lions del Distretto 108Ia1 hanno servito oltre 200.000 persone, svolgendo quasi 3.000 attività di servizio, per 74.000 ore di volontariato e donati fondi per 910.000 Euro, ripartiti nelle diverse aree di attività, secondo la tabella di seguito:

Nell’edizione 2019 del Lions day, nel comune di Torino, sono state offerte 1.398 visite gratuite. Mentre nell’edizione 2023 sono state oltre un migliaio.

“Torino il 21 aprile si colorerà del giallo dei giubbini Lions con alcuni service molto significativi per il territorio, dimostrando l’importanza delle azioni e della solidarietà senza confini”, dichiara il governatore del Distretto 108Ia1, Michele Giannone “per questo Lions Day, speriamo di avvicinare anche tante persone e tanti giovani che abbiano il desiderio di mettersi al servizio degli altri e collaborare con noi. Non si può raccontare un Lions Day in anticipo: è un abbraccio di servizio tra il lionismo e la comunità locale per diventare costruttori di solidarietà”.