Marco&Mauro: insieme per la raccolta fondi del Lions Club Airport

Organizzato dal Lions Club Airport Caselle, per una raccolta fondi da destinare all’acquisto di strutture sportive per disabili, i comici piemontesi Marco e Mauro intratterranno il pubblico con il loro spettacolo comico “Badola”. L’appuntamento è per venerdì 9 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Atlantic di Borgaro in via Lanzo 163.

Sicuramente una serata all’insegna del buonumore, tutta da gustare senza dimenticare il nobile fine della raccolta fondi, caratteristica benefica del nostro Club.

Prevendita biglietti come da indicazioni in locandina.