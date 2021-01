Riceviamo e volentieri pubblichiamo

siamo l’associazione Ashar Gan Onlus e ci occupiamo di realizzare progetti a sostegno delle popolazioni più povere del Bangladesh. Recentemente abbiamo attivato un crowdfunding per il progetto di Igiene e salute nel Barind e ci farebbe molto piacere se poteste darne notizia sui vostri canali.

Vorremmo poter migliorare le condizioni di salute di questi villaggi per migliorare la salute degli abitanti, specialmente del Dalit, la casta più povera.

Collaboriamo direttamente con organizzazioni locali. Realizziamo progetti indubbiamente di dimensioni minori ma che meglio coincidono con la nostra concezione di “cooperazione allo sviluppo”. Queste organizzazioni, infatti, sono completamente costituite da attori locali, che assumono in questo modo poteri decisionali e divengono realmente protagonisti del proprio sviluppo, come vogliono i principi sanciti dalla comunità internazionale in questo settore, primo tra tutti il concetto della “Democratic Ownership” (MAE, Carta delle ONGS etc.): le donne e gli uomini delle comunità coinvolte nei progetti devono diventare i principali responsabili dell’ideazione, realizzazione e valutazione dei progetti che li riguardano. In questo caso è più facile poter parlare di crescita, di sviluppo, anche al fine di evitare i rischi di progettazioni che si ripetono sempre uguali nel tempo, nonché i rischi di una dipendenza eterna di queste realtà dagli aiuti esterni.

Oggi siamo quasi al termine del progetto ma ci mancano 5000 euro per ultimare la costruzione delle eco-toilet (in totale 68 ma speriamo di arrivare al target iniziale pre-pandemia di 85) e per poter fornire la formazione necessaria agli abitanti per l’utilizzo del compost da impiegare nelle coltivazioni. Il crowdfunding è su Eppela.

Alleghiamo un foglio informativo con i dettagli del progetto e lasciamo qui di seguito i riferimenti al progetto e all’associazione:

Eppela: https://eppela.com/salutenelbarind

Sito web di Ashar Gan Onlus: https://www.ashargan.org/

Articolo di stampa sullo stato del progetto: http://www.bssnews.net/?p=510857

Email: crowdfunding@ashargan.org

