Fra speranza e prudenza

MARZO 2021, segnato anche questo mese dalla pandemia, nasce sotto il duplice segno della speranza, per il progresso della campagna vaccinale, e della prudenza, perché siamo consapevoli che la vita non potrà tornare alla normalità in breve tempo.

Nessuno sa cosa accadrà con esattezza ma, con ogni probabilità, almeno lo speriamo, l’arrivo del vaccino porterà un miglioramento della situazione rispetto ai mesi precedenti ed in generale rispetto al 2020.

Per adesso, proseguiamo in un turbinio di colori, che si avvicendano e che cambiano di settimana in settimana, portando seco le nostre libertà e i nostri modi di vita.

Passiamo dal giallo all’arancione, per transitare nell’arancione rafforzato che, tristemente, porta al rosso.

Mai come da un anno a questa parte la cartina geografica dell’Italia è presente sui nostri schermi e sui nostri giornali.

Viviamo con il susseguirsi dei dati che riguardano l’ emergenza sanitaria: contagiati, guariti, ricoverati e purtroppo persone che non ce la fanno ad uscirne e ci lasciano.

Tutto ciò ormai si protrae da più di un anno, e ha delle conseguenze economiche, sociali e soprattutto psicologiche su ognuno di noi.

Che possiamo fare? Noi dell’Associazione Turistica Pro Loco ce lo chiediamo ogni giorno. Ogni giorno speriamo che avvenga qualcosa che ci dia anche solo la speranza di poter mettere in cantiere qualche buona idea realizzabile per il nostro paese e per i suoi abitanti.

Abbiamo tutti voglia, confesso, unita ad una sorta di paura di non saper riprendere, di ricominciare a fare qualcosa che ci impegni e non ci faccia più pensare al passato.

In questo periodo però, per tutelare la salute di tutti, l’unica cosa fattibile resta lo streaming, l’on line, la comunicazione a distanza che, come la Dad (didattica a distanza) sopperisce ma, diciamocelo pure, non soddisfa affatto!

In queste settimane stiamo cercando di contattare qualche altra associazione che, come noi, abbia il desiderio di tirare fuori dal cilindro qualche idea e magari, con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale che ha ben presente e a cuore il benessere dei cittadini, organizzare qualcosa insieme da trasmettere on line che sia anche storico e culturale.

Quest’anno per la nostra associazione è anche anno di elezioni. Ogni tre anni infatti si rinnova il Consiglio Direttivo che è il cuore e la mente organizzativa della Pro Loco. Le elezioni avvengono durante l’Assemblea dei Soci, ove avvengono anche la presentazione e l’approvazione del Bilancio. L’Assemblea devo svolgersi di norma entro il 30 di aprile ma, come è già successo l’anno passato, il termine verrà prorogato al 31 ottobre per motivi legati all’emergenza Covid-19. Siamo pertanto in attesa di disposizioni nazionali per potere mandare ai soci la convocazione dell’Assemblea Elettiva e di approvazione del Bilancio 2020. Con la convocazione avrete la possibilità di proporvi per entrare nel nuovo Direttivo. Abbiamo infatti bisogno di nuove forze che abbiano voglia di impegnarsi, con rinnovato entusiasmo e, perché no, con nuove idee, nelle attività della Pro Loco.

Il prossimo anno ricorrerà anche il 50° del nostro giornale, Cose Nostre, e, con emergenza sanitaria speriamo oramai contenuta, tantissime sono le proposte che offriremo ai nostri concittadini per festeggiare questo importante appuntamento.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno già provveduto a rinnovare la tessera annuale. Per chi non lo avesse ancora fatto, ricordo che le convenzioni commerciali sono veramente tante e convenienti sia a livello comunale che nazionale, con molti sconti che vi illustreremo se ci venite a trovare. La sede della Pro Loco in via Madre Teresa di Calcutta 55 è aperta il lunedì ed il venerdì, dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 21,45. Nei periodi con le limitazioni di “zona rossa”, la sede sarà invece tenuta chiusa . Per urgenze, potete comunque contattarci al numero 011-9962140.