Caro Direttore, mi fermo per una pausa caffè al bar Garibaldi. Rossella la titolare, sta parlando con alcuni clienti, la sua voce è un po’ commossa e un po’ gioiosa: “È tornata Super-Marta”. Ascolto e partecipo familiarmente.

Super-Marta è una chivassese, dipendente della “Seta” la società di nettezza urbana che opera in Caselle. Super-Marta (così familiarmente conosciuta) nel dicembre 2020, è stata coinvolta in un gravissimo incidente stradale.

Dal groviglio di lamiere Marta era uscita gravemente ferita. Curata a lungo dopo un intervento chirurgico di oltre 12 ore, ora è “ritornata alla vita”, come mi dice Rossella. Quasi un miracolo.

E ora al lavoro: Marta è ritornata e ha ripreso con la pulizia delle strade di Caselle.

Rossella prosegue, dicendomi: “ Queste sono “cose nostre” da divulgare: oltre al piacere del ritorno alla normalità, vorrei far conoscere a tutti, la qualità del servizio che Marta ha sempre dispensato alle vie della nostra città”.

“ Con lei “, prosegue Rossella, “il volto del centro cittadino assume il bell’aspetto di una signora pronta per andare a teatro”.

Marta, così amata da tutti, così affettuosa con tutti, è tornata per le strade di Caselle, e Caselle si farà più bella.

Lavorare è anche una passione e non solo un dovere.

E Super-Marta lo sa bene e noi non possiamo che essergliene grati.