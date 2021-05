È partito l’11 maggio, e si chiuderà venerdì 18 giugno, il bando della Regione Piemonte per il sostegno alle famiglie per il diritto allo studio – Nuovi Voucher scuola 2021/2022.

Le famiglie degli studenti, residenti in Piemonte e iscritti per l’anno scolastico 2021-2022 a scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, possono richiedere il Voucher per iscrizione e frequenza (retta scolastica) per l’anno scolastico 2021/2022 oppure, in alternativa, per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, trasporti e attività integrative inserite nel POF.

Nel Voucher è compreso anche il contributo statale per i libri di testo.

Il requisito di reddito prescritto è di avere un Isee 2021 fino a 26mila euro.

La domanda dev’essere presentata entro le ore 12 del 18 giugno tramite il sito https://www.piemontetu.it/home accedendo con le credenziali SPID (chi ne fosse sprovvisto non aspetti gli ultimi giorni utili, perché il rilascio non è immediato) o con le credenziali di Sistema Piemonte utilizzate per i precedenti bandi (se ancora attive).

Tutte le informazioni dettagliate su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2021-2022

Per ulteriori informazioni e assistenza è attivo, in orario 8-18, il numero verde gratuito della Regione Piemonte 800 333444 .