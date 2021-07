Nello scorso mese di dicembre, in occasione del 150enario dalla morte di Saverio Mercadante (1795-1870), avevo pubblicato su queste pagine un breve ritratto del compositore pugliese, al giorno d’oggi piuttosto dimenticato nonostante fosse uno dei maggiori e più prolifici operisti dell’Ottocento italiano. Un lettore mi ha fatto presente che sarebbe stato interessante conoscere qualcosa in più sul musicista, e in particolare su quella “riforma” del melodramma alla quale ho rapidamente accennato nell’articolo. Ho deciso di seguire il suggerimento, sperando di incontrare l’interesse di altri lettori, e in vista di un’estate che potrebbe concedere a tutti un po’ di tempo libero per approfondire le proprie conoscenze storico-musicali.

Per capire la riforma di Mercadante, occorre premettere che l’opera italiana si struttura in una successione di numeri musicali (arie, duetti, terzetti, cori) riservati a uno o più cantanti solisti, attraverso i quali la vicenda rappresentata si dipana, ponendo l’accento sui sentimenti e le emozioni che i diversi personaggi provano. Questi numeri musicali possono essere a loro volta strutturati in diverse maniere; ma, nel primo Ottocento (l’epoca del melodramma romantico italiano, tra Rossini e Verdi, alla quale risale una parte consistente dei titoli ancor oggi in repertorio), vi era una forma prevalente, oggi nota come “la solita forma”. Questa prevedeva che l’aria (o il duetto, terzetto, ecc.) iniziasse con una “scena” di gusto più prosaico (ma pur sempre cantata), talvolta indicata col termine settecentesco di “recitativo”; a questa, dopo un eventuale “tempo d’attacco”, seguiva un primo momento fortemente melodico, detto “cantabile”, che spesso è rimasto il passo più celebre dell’aria. Dopo il cantabile vi era un segmento di transizione, detto “tempo di mezzo” che conduceva alla cosiddetta “cabaletta”, momento conclusivo di espressione solistica, normalmente caratterizzato da un ritmo più gagliardo e una vocalità virtuosistica. Per fare qualche esempio conosciuto, nella Norma di Bellini l’aria della protagonista inizia con la scena “Sediziose voci”, cui segue il celeberrimo cantabile “Casta diva, che inargenti”, il tempo di mezzo “Fine al rito e il sacro bosco” e la cabaletta “Ah! bello, a me ritorna”. Nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, il duetto di Lucia ed Edgardo inizia con la scena “Lucia, perdona” e, dopo un breve tempo d’attacco, vede in successione il cantabile “Sulla tomba che rinserra”, il tempo di mezzo “Qui di sposa eterna fede” e la cabaletta conclusiva “Verranno a te sull’aure” (in questo caso, la cabaletta è divenuta più celebre del cantabile). Intendiamoci: questo schema non era unico e immutabile, ma era talmente introiettato nella scrittura operistica di quei decenni che i librettisti, nella stesura dei testi, già disponevano i versi in modo che il compositore lo potesse seguire. Contro questo tipo di opera “a numeri” si sarebbe ribellato Wagner, concependo un nuovo teatro d’opera che non prevedeva una successione di passi solistici, ma un dramma teatrale unitario pensato in prosa e poi messo in musica; infatti, le opere di Wagner andrebbero più correttamente denominate “drammi musicali”.

Mercadante, tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, sperimentò una propria riforma del melodramma che, senza cancellarne la natura di opera a numeri musicali, mirava a rivoluzionare l’articolazione dei numeri, per ottenere una maggiore adesione della partitura alla drammaturgia del testo. Così, aumentò la dimensione e l’importanza delle scene introduttive, talvolta elevate al rango di recitativo drammatico o arioso, diminuì il numero delle arie solistiche, e sostituì, alla tradizionale suddivisione di cantabile e cabaletta, una più frequente successione di frammenti melodici che assecondasse più da vicino gli stati d’animo dei personaggi. Ne nacquero partiture più intellettualmente meditate, ma meno facilmente orecchiabili, che non mancarono di suscitare l’ammirazione della critica e del pubblico coevi, ma finirono per perdere la sfida della popolarità con i capolavori di Donizetti e di Verdi. I titoli mercadantiani nei quali si notano con maggiore enfasi i tratti della sua riforma sono Il giuramento (1837), Le due illustri rivali (1838), Elena da Feltre (1838), Il bravo (1839) e La vestale (1840). Nel seguito, il compositore ripensò alle modalità della propria scrittura, e scelse di perseguire la verità drammatica in altre maniere, rispettando le “solite forme” del melodramma italiano del suo tempo. Forse aveva percepito che il pubblico di quegli anni chiedeva immediatezza, melodia e passione più che ricerca intellettuale. Non è un caso che Verdi, che pochi lustri dopo avrebbe riformato il melodramma con modi e obiettivi non dissimili da quelli di Mercadante, in quel periodo componesse seguendo la “solita forma” nella sua configurazione più icastica.

