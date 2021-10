Erik Cagliotti, in arte RK Wolf, casellese nato nel 1996 da madre calabrese e padre piemontese, è uno dei più interessanti fra i giovanissimi musicisti del nuovo panorama della cintura. Segno evidente che la scena artistica della zona continua ad essere vitale, pur muovendosi attraverso circuiti diversi da quelli tradizionali legati al mondo del rock.

RK Wolf si avvicina alla musica ad appena 13 anni e cresce nell’ambito della scena hip hop torinese, pur con tutte le difficoltà e le limitazioni dovute al vivere in periferia, lontano dalle grandi occasioni che soltanto il capoluogo offre a livello musicale.



Lo scorso 15 settembre è uscito il singolo “Mi basta”, pubblicato su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Il brano segue di alcuni mesi “Luna Blu”, ep con 7 brani, che ha visto la luce soltanto lo scorso 4 giugno. “Mi Basta” è una sorta di dichiarazione d’intenti, in cui RK Wolf ricorda di non avere bisogno di circondarsi di chiunque, ma solo delle persone fidate: “Il brano vuole sottolineare che mi bastano le persone che ho attorno e che non ho bisogno di nient’altro che del mio team. Fidarsi di pochi è meglio che fidarsi di tutti”

Il brano “Mi Basta”, così come l’album precedente, è stato registrato presso i Milligan Studio di Ciriè da Nimso, nome d’arte di Cosmin Bunescu, cantante, musicista e produttore, che ormai da qualche anno è diventato il punto di riferimento della giovanissima scena musicale locale e non solo. Missaggio e master sono opera di Jack The Smoker, mentre la cover è a cura di Santos. Chi vuole approfondire la conoscenza di RK Wolf può farlo attraverso i suoi canali instagram e facebook, agli indirizzi

