Recentemente è andata in scena al circolo ARCI LaSoce di Ciriè la quarta edizione di Ciclotauro, lo Spazio di Libera Mobilità Sostenibile Canavesana. Un format ormai consolidato che si è riproposto a sei anni dall’edizione precedente. Un programma ricchissimo a partire dalle 14.30, con la ciclofficina gratuita di Alex Stefani, workshop, cicloarte, dibattiti e tanta musica fino a tarda sera. Questa edizione aveva due temi guida: la mobilità sostenibile nel territorio, con la partecipazione di alcuni esponenti dell’amministrazione locale, e il viaggio in bicicletta, con il confronto fra le esperienze di alcuni viaggiatori. Hanno preso parte all’evento alcune importanti realtà torinesi, come gli organizzatori della Critical Mass e il collettivo di pattinatori Toroller, che si muovono accompagnati dalla musica diffusa dalle potentissime casse che portano nello zaino. Un evento fondato su uno spirito di inclusione e divertimento, con l’obiettivo di comunicare la gioia dello spostarsi in bici, in modo da coinvolgere quante più persone possibile.