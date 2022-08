L’Uomo di Zero è un’opera rock ecologista ante litteram composta nel

1972 dal musicista casellese Lino Pastore. L’opera venne presentata per

la prima volta al Raduno Pop al campo sportivo di Caselle, che andò in

scena il 7 luglio 1973. Insieme all’Opera dello Spazio di Pastore, si

esibirono alcuni fra i migliori musicisti progressive torinesi

dell’epoca: Living Life, Walter Negri, Dedalus. Un po’ di numeri fa

è stato proprio Lino Pastore, che fu uno dei protagonisti e organizzatori

di quell’evento, a raccontarci il contesto giovanile casellese di quegli

anni da cui nacque quell’importante festival.

“L’Uomo di Zero” venne rielaborato in seguito con un taglio più

progressive per l’Assoluto Naturale, formazione che partecipò nel 1976

ad un concorso nazionale promosso dalla rivista musicale Ciao 2001 all’

Altro Mondo di Rimini. Una rassegna senza spettatori ma importantissima:

il pubblico era costituito esclusivamente da

addetti ai lavori: giornalisti, musicisti, manager in cerca di nuovi

talenti. Un centinaio i partecipanti ma per l’Assoluto Naturale fu un

trionfo; arrivarono primi, fra i complimenti entusiasti di gente come

Francesco de Gregori e Carlo Massarini. L’Assoluto Naturale sembrava

proiettato verso l’olimpo della musica italiana: venne ingaggiato da un

importante produttore che li scrittura per un tour insieme a Roberto

Vecchioni e i Gatti di Vicolo

Miracoli. Ma le cose non andarono come sperato: Beppe, il batterista,

dovette smettere per problemi familiari e alcuni dissidi interni alla

band portarono allo scioglimento, proprio nel momento decisivo. E così

L’Uomo di Zero cadde nel dimenticatoio per diversi decenni.

Ora l’opera originale viene presentata in un album digitale sulla

piattaforma Bandcamp, in una nuova formazione che vede la partecipazione

di Dario Bruna alla batteria, Jonny Martina al basso e Luigi Bairo alla

seconda chitarra, con una registrazione effettuata in presa diretta, per

mantenere il più possibile intatto l’impatto live della band.

All’indirizzo https://assolutonaturale.bandcamp.com il disco può essere

ascoltato e scaricato gratuitamente insieme ad un booklet digitale, che

oltre alla storia del gruppo e ai testi, riporta diverse immagini, i

disegni originali e la storia dell’alieno disceso dal pianeta Zero sulla

Terra nel vano tentativo di avvisare l’umanità della fine imminente

verso cui si è incamminata.

L’Uomo di Zero verrà presentato dal vivo a Caselle il prossimo 3 Settembre

nella tensostruttura del Prato della Fiera, nell’ambito degli eventi

organizzati per festeggiare i 50 anni del giornale Cose Nostre.

In quell’occasione l’opera verrà proposta in una nuovissima versione

rielaborata e ampliata, con l’inserimento di Giorgio Baudino alla terza

chitarra elettrica. Lo spettacolo verrà realizzato in collaborazione con

il CLG Ensemble diretto dal batterista e musicoterapeuta Dario Bruna. La

cooperativa sociale CLGEnsemble è un’eccellenza tutta piemontese: un

centro diurno per disabili psicofisici, che ha realizzato esperienze

uniche in Italia, dimostrando come integrazione e produzione artistica

di alto livello non siano concetti inconciliabili. Un progetto al quale

partecipano ospiti con deficit intellettivo medio-grave, con una

svariata proposta di laboratori che vanno dall’improvvisazione musicale,

alla costruzione di macchine sonore, ad attività finalizzate a

trasformare il prodotto dell’orto in alimento da cucina, alla

realizzazione di Giardini Sonori, come quello creato in via delle Querce

alla Falchera. Nei loro spettacoli, gli ospiti del centro hanno

interagito con musicisti professionisti di fama, creando eventi

assolutamente unici. Nei loro spettacoli si sono esibiti con artisti

come Paolo Spaccamonti, Fabrizio Modonese Palumbo, Paolo Rigotto,

Giorgio Li Calzi, Paolo Della Piana, Federico Marchesano, Ramon Moro,

Han Bennink.