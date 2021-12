Domenica 12 dicembre 2021, alle ore 21:00, presso il Centro Incontri Caselle (CEM) – Via Basilio Bona 29, si terrà il concerto della Filarmonica “La Novella” di Caselle T.se. Il concerto è in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, e sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste.

La Filarmonica Casellese, diretta dal M° Prof. Flavio Bar, eseguirà brani della tradizione natalizia, arrangiamenti di musiche evergreen e brani originali della letteratura bandistica.

Presenta Ilaria Osenda. L’ingresso pubblico, fino ad esaurimento della capienza massima dei posti disponibili, è consentito solo con GREEN PASS valido e indossando la mascherina.

La Filarmonica La Novella vi aspetta per una serata di spensieratezza e all’insegna della musica!