Lo sport è un importante ambiente di apprendimento per i bambini e può influire sullo sviluppo dell’autostima e delle relazioni con gli altri. È stato inoltre dimostrato che anche una moderata attività fisica può migliorare l’abilità del bambino in materie scolastiche. L’esercizio è molto utile anche per alleviare lo stress.

Nella nostra zona, chi vuole praticare sport può scegliere tra diverse discipline e società sportive. In questo primo articolo vi presentiamo l’ A.C.D Lucento Calcio.

La società Lucento Calcio nasce nel 1974, quando viene fondata da un gruppo di amici.

Il primo campo da gioco utilizzato fu il “Vinci”, dove si giocò per due anni, poi la società, che nel frattempo era arrivata in seconda categoria, si trasferiva al campo Agnelli e l’anno seguente all’Ivest, fino ad arrivare al campo attuale.

Il nuovo campo è stato inaugurato con una partita amichevole della prima squadra tra il Lucento e il Settimo.

Questo nuovo impianto sportivo è stato costruito mattone per mattone da persone che hanno lavorato tantissimo, prestando un servizio volontario.

Carlo Pesce oggi guida questa società e l’ha portata ad avere ben 21 squadre giovanili, circa 300 ragazzi nella scuola calcio e per il settimo anno consecutivo la prima squadra riesce a rimanere nell’élite dell’Eccellenza, scontrandosi con realtà molto più grandi come Asti, Saluzzo, Santhià…

Per maggiori informazioni: A.C.D Lucento, corso Lombardia 107 – Torino. Tel. 011 732909

https://www.lucentocalcio.it

Alessandro Mungo e Daniel Fusu