Tutti voi giovani lettori e aspiranti scrittori dovreste conoscere la famosa app “Wattpad” e se ancora non la conoscete sarebbe il momento di scaricarla: è un’app fantastica che ti permette di scrivere le tue storie, e se sei abbastanza bravo da essere contattato da una casa editrice, potresti anche dare inizio alla tua carriera di scrittore.

Su Wattpad nascono meraviglie della scrittura. Un esempio? Il 21 dicembre 2021 è uscita nelle librerie d’Italia in versione cartacea il primo libro di Clariney Jay “The Truth Untold”, che era stato precedentemente pubblicato su Wattpad. Un libro che parla di un tragico amore, una storia che ti costerà parecchie lacrime, ma regalerà in cambio bellissime emozioni.

Puoi scaricare Wattpad da Appstore e Playstore.